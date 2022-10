George Harrison teria dito que Paul McCartney arruinou sua carreira

Ex-baterista dos Beatles George Harrison morreu em 2001, vítima de um câncer

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 15h40 - Atualizado às 16h25

O famoso baterista consagrado da banda britânica Beatles, George Harrison, morreu em 2001, com 58 anos, devido a um câncer. Mas antes de falecer, ele deu uma entrevista em 1974 dizendo que Paul McCartney teria arruinado sua carreira.

Em uma conversa com o DJ Alan Freeman durante seu show Rock Around The World, o guitarrista disse que se sentia inferior a Paul. “Eu não tinha confiança em mim mesmo como guitarrista, tendo passado tantos anos com Paul McCartney. Ele me arruinou como guitarrista”, contou.

Além disso, George disse que não estava sozinho nessa, sendo que Ringo Starr, baterista da banda de Liverpool, também se sentia ofuscado pelo cantor, e que os Beatles eram apenas um show de “John Lennon e Paul McCartney”.

“De certa forma, eu sempre fui um observador dos Beatles, mesmo estando com eles. Enquanto eu acho que John e Paul eram as estrelas da banda”, destacou o guitarrista dos Beatles, durante a entrevista.

Outro grande artista, Bob Dylan, fez questão de comentar sobre a situações e os bastidores da lendária banda, sendo amigo íntimo de George Harrison. “George ficou preso em ser o Beatle que teve que lutar para conseguir músicas nos discos por causa de Lennon e McCartney”, começou.

“Bem, quem não ficaria preso? Se George tivesse seu próprio grupo e estivesse escrevendo suas músicas naquela época, ele provavelmente seria tão grande quanto qualquer um”, ressaltou.

O jornal Mirror, que publicou recentemente as alegações feitas por George Harrison no passado, procurou entrar em contato com os representantes de Paul McCartney para tentar esclarecer a tensão que ficou entre os integrantes. Porém, não teve resposta.

