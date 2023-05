Gabi Martins surpreende seguidores ao surgir ao lado de Lucas Guimarães e Deolane Bezerra

A cantora e ex-BBB Gabi Martins posou ao lado de Lucas Guimarães e Deolane Bezerra para divulgar nova música

Nesta sexta-feira, 12, Gabi Martins surpreendeu seus seguidores ao compartilhar fotos para divulgar sua nova música.

A cantora compartilhou uma foto em que surgia ao lado do influenciador Lucas Guimarães e da advogada e ex-participante de “A Fazenda” Deolane Bezerra.

A participante do BBB 20 surgiu com os famosos nos bastidores do clipe de sua nova música intitulada “Indereço”, que será lançada no próximo dia 17.

Nos comentários da postagem feita no Instagram de Gabi, Lucas e Deolane se mostraram animados para o lançamento. “Vem aí”, escreveu Lucas. E a advogada escreveu: “Ansiosa”. E a influenciadora Gkay se declarou nos comentários: “Amo os três”.

Gabi decidiu dar esse nome para a canção por conta de um erro de gramática cometido pela modelo Kamille Milano quando conversava com o gamer Lincoln Lau, que estava em um relacionamento com Gabi na época.

Em suas redes sociais, Kamille desabafou: “Não tem como ficar quieta em meio a tanta babaquice e ‘criancice’. Às vezes nós ficamos quietas perante algumas situações e parece que nós estamos concordando. Não tenho o que dizer, a pessoa tem que seguir a vida. A moça tem a profissão dela, tem que compor música. Mas tipo, será que isso vai me expor?”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Romance?

Recentemente, a cantora Ana Castela gravou um DVD na cidade de Santa Terezinha do Iatipu, no Paraná, e contou com a presença do cantor Gustavo Mioto.

Durante a performance, a dupla se abraçou e trocou carinhos no palco, deixando os fãs em polvorosa e aumentando os rumores de um suposto relacionamento.