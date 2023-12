Frejat divide palcos com o filho em novo projeto: 'Conviver mais tempo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Frejat celebrou parceria com o filho, Rafael, e comentou sobre seu novo EP Frejat Trio Ao Vivo No Teatro Alcione Araújo

Com seis anos de carreira solo, Roberto Frejat (61) inova em suas composições clássicas e não foi diferente com o lançamento do EP Frejat Trio Ao Vivo No Teatro Alcione Araújo. Em entrevista à CARAS Brasil, ele celebrou o projeto e a oportunidade de dividir os palcos com seu filho, Rafael Frejat (26), em mais um trabalho.

"É uma alegria, um orgulho que não tem tamanho dividir o palco com o Rafael", começa Frejat. "Em primeiro lugar pelo grande músico que ele se tornou, mas também por podermos conviver mais tempo, já que viajo bastante. Agora ele está comigo nesse show do Frejat Trio, e também estará no Frejat em Blues, novo projeto que acabei de estrear."

O músico conta que não teve um momento em que seu filho contou que seguiria a carreira musical. Segundo ele, tudo fluiu naturalmente, da melhor maneira possível. Ao lado do filho e do guitarrista Maurício Almeida, ele apresentou o EP no fim de novembro, com versões eletroacusticas de composições clássicas.

Leia também: Roberto Frejat apresenta o show A Tal da Felicidade

Apesar da parceria com o herdeiro nos palcos, o artista afirma ser bastante reservado quanto à vida pessoal nas redes sociais, que são geridas por uma equipe. "Tento mostrar o meu trabalho da melhor maneira possível. Não gosto de ficar exibindo vida pessoal e familiar nas redes socias."

Para ele, 2023 foi um ano de bastante trabalho. Além do show Frejat Trio, do novo trabalho Frejat em Blues, o músico ainda esteve na estrada com Frejat ao Vivo. O artista conta que os planos para sua carreira no próximo ano envolvem os três projetos.

"Desejo colocar esses três espetáculos no maior número de cidades possível, e lançar nas plataformas gravações destes projetos, além de algumas coisas mais antigas que já tenho prontas", completa o artista.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE ROBERTO FREJAT: