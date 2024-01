Filhos de Cristiano Araújo aparecem enormes em foto revelada pelo avô

Pai do cantor Cristiano Araújo (1986-2015), João Reis emociona os fãs do filho ao mostrar como seus netos estão hoje em dia

O cantor Cristiano Araújo faleceu em 2015 durante um acidente de carro quando voltava de um show com sua namorada, Allana Moraes, que também faleceu na tragédia. Porém, ele deixou herdeiros. O artista teve dois filhos, João Gabriel e Bernardo. Agora, o pai do artista, João Reis, encantou os fãs do filho ao mostrar uma foto inédita dos netos juntos.

Na foto, João e Bernardo apareceram lado a lado e sorridentes em um ensaio fotográfico. Na legenda do post, o avô coruja falou sobre a alegria de ter os netos. "Um legado que jamais será esquecido, e as sementes que vão dar frutos para confirmar a continuidade de uma geração, que mostrará pra todo mundo uma tradição que perpetuará no coração e nas boas lembranças daquele que amam essa maravilhosa arte chamada música sertaneja", disse ele.

Nos comentários do post, os fãs falaram sobre a semelhança dos meninos com o pai famoso. “Grandes e lindos! O Bê lembra tanto o Cris”, disse um seguidor. “O Bernardo é a cópia do pai”, afirmou outro. “Como cresceram!”, declarou mais um.

O cantor Cristiano Araújo faleceu aos 29 anos em um acidente de carro com a namorada, Allana Coelho Pinto de Moraes, de 19 anos, em Goiás, no dia 24 de junho de 2015. O veículo deles saiu da pista e capotou. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Felipe Araújo fez homenagem para Cristiano Araújo

O cantor Felipe Araújo fez uma homenagem comovente para o irmão, o cantor Cristiano Araújo. Em 2023, o artista iria completar 37 anos junto com sua irmã gêmea, Ana Araújo. Para marcar a data, Felipe fez questão de homenagear os irmãos.

O cantor falou sobre a saudade de Cristiano e sobre o quanto a data é difícil para a irmã, Ana. "Hoje é aniversário dos meus dois irmãos mais velhos. Meus gêmeos favoritos no mundo. Eu sou completamente apaixonado por vocês @cristianoaraujo s @aanaaraujo26. Agradeço a Deus todos os dias por ter vocês em minha vida e independente de qualquer coisa, vocês estarão comigo pra sempre. Como eu queria que você estivesse aqui, Cris, pra comemorar essa data com um churrasco e frango caipira com pequi, do jeito que você tanto amava. Ana, eu sei que essa data não é fácil pra você, mas eu peço a Deus que você possa aproveitar seu dia, da maneira que der. Parabéns pelos 37 meus amores", disse ele.