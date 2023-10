Filho de Patrícia Poeta anuncia projeto com Tati Quebra Barraco para 2024: "Crônicas do Rio"

Em entrevista à CARAS Brasil, o DJ Felipe Poeta, filho de Patrícia Poeta, revelou que tem preparado grandes lançamentos para o próximo ano

Depois de ser uma das atrações do Tomorrowland Brasil, Felipe Poeta (21), filho da apresentadora Patrícia Poeta (47), tem planejado grandes ações para alavancar ainda mais a carreira no próximo ano. Em entrevista à CARAS Brasil, o DJ revelou que irá lançar uma música com Tati Quebra Barraco (44).

Segundo o artista, o projeto musical será divulgado oficialmente a partir de março de 2024 e ainda contará com um documentário, o qual poderá mostrar um pouco mais de suas influências e bastidores de produções.

"Até março do próximo ano vai sair um filme do álbum que a gente tá fazendo. São crônicas do Rio de Janeiro, com participação da Tati Quebra Barraco, MC Gorila e outras pessoas do Rio de Janeiro. Serão vários lançamentos voltados para a música eletrônica, misturando com a cultura brasileira", disse ele.

Nesta sexta-feira, 20, Felipe esteve presente no aniversário de 47 anos de sua mãe, em São Paulo. Na ocasião, ele assumiu as pickups e tocou um setlist mais do que especial para os cerca de 500 convidados do evento.

Ao lado de sua namorada, Julia, com quem está há seis meses, ele confessou que tem muitas semelhanças com a mãe. "O jeito de conversar. É até engraçado o jeito que a gente viaja no meio da conversa, de se desligar e pensar em outras coisas. No trabalho também, a gente é muito viciado", revelou.

Ainda nesta semana, Felipe acabou pegando Patrícia de surpresa ao aparecer sem avisar no Encontro. Na ocasião, a equipe do programa preparou uma festa para celebrar os 47 anos da apresentadora. O momento foi um desafio para o garoto, que não gosta de aparecer na frente das câmeras.

"Eu sou muito tímido para aparecer na TV, com câmera, mas é para ela, faria de tudo, né? Então quando me falaram para entrar com bolo, fazer essa surpresa, eu topei na hora. Foi ideia do nosso assessor de imprensa", conta.