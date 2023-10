Patrícia Poeta completa 47 anos com festão e faz reflexão sobre a vida: "Todo dia aprendendo"

Em entrevista à CARAS Brasil, Patrícia Poeta falou sobre intimidade e como maturidade tem ajudado com novas reflexões

A noite desta sexta-feira, 20, foi de muita celebração para Patrícia Poeta. A apresentadora da TV Globo completou 47 anos com um baita festão de halloween para 500 convidados, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista falou sobre sua intimidade e como tem aproveitado cada momento da vida.

"Estou ótima, estou muito feliz com meu trabalho. Tô muito feliz de estar morando aqui em São Paulo, tenho uma família linda, um filho que eu adoro. Então é maravilhoso, tenho que celebrar mesmo", declarou ela, que chegou ao evento fantasiada de "rainha gótica".

Questionada sobre o que a nova idade representa para ela, Patrícia garantiu que a maturidade tem lhe proporcionado muito aprendizado. "Todo dia a gente está aprendendo algo, o bacana da vida é isso, todo dia você aprende alguma coisa, é errar, acertar, a gente está aqui para evoluir mesmo", disse.

"Evoluir espiritualmente, evoluir com os amigos. Então acho que todo dia é dia de aprender, hoje mais do que nunca, porque antes eu era muito ansiosa", completou a mãe do DJ Felipe Poeta (22), que nos últimos dias apareceu de surpresa no programa Encontro, da TV Globo.

Quanto a vida amorosa, Patrícia prefere manter a discrição e confessa que está focada em seu trabalho. "O coração está meio ocupado com o trabalho, quem sabe no futuro", frisa. Entre os 500 convidados, Patrícia contou com a presença de nomes como Fabiana Karla, Tati Machado, Valéria Almeida, Cátia Fonseca, Paula Fernandes, Glenda Kozlowski e Thelminha.

A festa contou ainda com uma apresentação mega especial de Felipe Poeta, que preparou um setlist especial para a mãezona. Além do jovem artista, o aniversário também contou com shows dos grupos Tchakabum e Filhos da Bahia.

Foto : Eduardo Martins / Agnews

Foto : Eduardo Martins / Agnews