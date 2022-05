Filho de Ivete Sangalo arrasa em participação no show da mãe

Ivete Sangalo faz show para celebrar seus 50 anos de vida e dá destaque para o filho, Marcelo, que tocou durante a apresentação

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 23h18

A cantora Ivete Sangalo agitou uma multidão durante o show especial do seu aniversário de 50 anos de vida em Juazeiro, na Bahia. A apresentação aconteceu na noite desta sexta-feira, 27, e teve transmissão ao vivo na Globo. Durante o show, a estrela deu destaque para seu filho mais velho, Marcelo (12), que já está seguindo os passos da mamãe na música.

O adolescente fez questão de fazer parte do time de músicos do show especial e ficou entre os percussionistas. Talentoso, o menino teve papel de destaque no show, com direito a ficar no meio do palco da mãe em uma das músicas e também ganhar homenagem especial.

Orgulhosa do talento do filho, Ivete abraçou Marcelo e o elogiou para todo mundo. “Que coisa linda esse meu filho. Meu filho lindo que me dá tanto orgulho. Te amo, filhão!”, disse ela.

Marcelo é fruto do casamento de Ivete Sangalo com o nutricionista Daniel Cady – com quem ela também teve as gêmeas Helena e Marina, de 4 anos. O filho da cantora já demonstra que tem talento para a música há algum tempo. Ele já fez outras participações em shows da mãe e já apareceu tocando nas redes sociais.

Confira momentos da participação de Marcelo no show de Ivete Sangalo:

o filho da ivete trabalhando pra comprar a prancha se surf dele #ivete50pic.twitter.com/Feg6HjxyCq — zoe 🍟 (@tuitazoe) May 28, 2022