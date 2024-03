Filho de Chitãozinho recebe o pai no palco em seu primeiro show da carreira

Filho de Chitãozinho, Enrico faz o primeiro show de sua carreira na música e fala da emoção de ter a participação do pai: ‘Incrível’

O jovem cantor Enrico, de 21 anos, fez o primeiro show de sua carreira musical na noite de terça-feira, 12, em São Paulo. O rapaz contou com a participação especial do seu pai, o cantor sertanejo Chitãozinho, e os dois agitaram a plateia de fãs.

Depois da apresentação, Enrico contou como foi dividir o palco com o pai neste momento importante de sua carreira. "Cantar com o meu pai mais uma vez foi uma experiência incrível e única”, disse ele, e contou também sobre o show. "Foi incrível! Foi uma energia maravilhosa, um momento inesquecível na minha vida, e eu fiquei muito feliz e grato. Foi um momento maravilhoso, com pessoas que me amam, que me apoiam. A gente se divertiu pra caramba”.

Por sua vez, Chitãozinho também elogiou o sucesso do filho em seu primeiro show. "A gente estava em uma expectativa muito grande porque o importante era agradar o público e eu acho que o repertório escolhido foi muito de acordo, com músicas conhecidas e as músicas inéditas do álbum do Enrico. Foi de acordo com a nossa expectativa, o público se divertiu e a gente também. Graças a Deus o show foi um grande sucesso”, afirmou.

Enrico está no início de sua carreira na música. Antes disso, ele mostrou o seu talento no cinema ao atuar em três filmes, chamados Coração de Cowboy, O Melhor Verão de Nossas Vidas e Sistema Bruto. Agora, ele lançou o seu primeiro álbum, chamado Um Dia de Sol, que conta com 9 faixas inéditas e uma regravação com o pai.

Veja as fotos do evento: