Famosos prestam homenagens a Anitta por primeiro lugar no ranking global com 'Envolver'

Cantora Anitta recebe mensagens de celebridades na web por feito histórico com a canção 'Envolver', que chegou ao Top 1 Global

CARAS Digital Publicado em 25/03/2022, às 10h24

De Honório Gurgel para o mundo! Os famosos usaram suas redes sociais para parabenizar a cantora Anitta (28) pelo feito histórico com a canção Envolver!

A artista alcançou o Top 1 do Spotify Global e se tornou a primeira brasileira a liderar o ranking mundial na plataforma de streaming de música mais tocada, com 6,3 milhões de reproduções.

A canção em espanhol superou Heat Waves da banda Glass Animals. Nenhum outro artista brasileiro chegou nesse lugar no serviço antes. Anitta, que superou seus próprios recordes nos últimos dias, é a primeira latina a realizar o feito histórico com música solo, ultrapassando nomes como Karol G e Kali Uchis, que chegaram ao Top 2.

Na web, celebridades e amigos comemoraram a conquista histórica da brasileira. Confira algumas das mensagens:

Rafa Brites (35): "Há 10 anos! Hoje top 1! Nada mais lindo que ver pessoas transformando sonhos em realidade! Sonhamos junto com você @anitta Parabéns!", disse a apresentadora, que recordou entrevista com a cantora no início da carreira.

Gretchen (62): "PARABÉNS MARAVILHOSA AAAA. Você merece. Você lutou. Você se dedicou. Você conquistou cada degrau. Conta sempre comigo. Amo você".

Lexa (27): "É ELAAAA! É minha amiga, mulher que eu admiro e TOP 1! Te amo! Esse lugar é seu por puro merecimento! Tô muito orgulhosa, tô emocionada… sua conquista é nossa! Hoje o Brasil está em primeiro lugar! Anitta é Top 1! Parabéns amiga! @anitta".

Pedro Sampaio (24): "ANITTA PEGOU TOP 1 do MUNDO!"

Luísa Sonza (23):

É DO BRASIL CARALHO!!!!!! — LUÍSA SONZA (@luisasonza) March 25, 2022

Camilla de Lucas (27): "É DO BRASIL!!! @Anitta é TOP 01 MUNDO! Olha onde essa mulher chegou, imagina a sensação de saber que sua música é a mais tocada no mundo!"

É DO BRASIL!!! @Anitta é TOP 01 MUNDO! Olha onde essa mulher chegou, imagina a sensação de saber que sua música é a mais tocada no mundo! 🇧🇷 — Camilla de Lucas (@camilladelucas) March 25, 2022

Wesley Safadão (33): "Que orgulho ver uma artista brasileira ocupando o 1º lugar no mundo, parabéns Anitta, você merece!"

Que orgulho ver uma artista brasileira ocupando o 1º lugar no mundo, parabéns Anitta, você merece! — Wesley Safadão (@WesleySafadao) March 25, 2022

Solange Almeida (47): "Caramba eu to muito envolvida!! O topo é seu @Anitta você conseguiu, que felicidade, que orgulho em ser brasileira".

Caramba eu to muito envolvida!! O topo é seu @Anitta você conseguiu, que felicidade,que orgulho em ser brasileira — Solange Almeida (@SolangeAlmeida) March 25, 2022

Luciano Huck (50): "O PRIMEIRO LUGAR DO SPOTIFY GLOBAL É DO BRASIL! Como sempre, nossa Girl From Rio @anitta vai dando voos cada vez + altos e ganhando o mundo! Estou muito feliz por você! (apesar de não estar nada surpreso, é talento do mais alto quilate). Parabéns por mais essa conquista!"