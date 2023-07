Fafá de Belém faz revelação chocante ao dar sua opinião sobre Funk

Cantora Fafá de Belém faz duras críticas ao ritmo musical e faz revelação sobre não gostar do estilo

Parece que a cantora Fafá de Belém não é muito fã da popularização do funk, principalmente entre as crianças. A artista revelou durante uma entrevista para o Vênus Podcast que proíbe suas netas de dançarem ao som do estilo musical e ainda fez questão de tecer duras críticas para as letras das músicas dos funkeiros brasileiros.

Durante a entrevista, Fafá revelou que não fica confortável ao ver crianças dançando ao som de funk. “Me incomoda. Outro dia, minha neta estava dançando lá em casa e eu falei: ‘não, isso não é legal. Você tem sete anos e não sabe que sinais está mandando com seu corpo’”, disse a cantora, sem dar muitos detalhes de que sinais seriam esses.

Fafá ainda deixou claro que seu pensamento surgiu por conta do que ela mesma chamou de pessoas ruins. “Disse que existiam muitas pessoas ruins no mundo e que, às vezes, sem perceber, você envia um sinal que um maluco pode interpretar de forma errada. É perigoso”, explicou a cantora.

As letras de funk não escaparam das críticas da artista. “Os termos são chulos para falar a uma criança novinha. O que é isso? A criança é inocente, não sabe o poder que o corpo dela tem. É extremamente delicado apresentar certas coisas machistas do funk às nossas crianças”, disparou.

“Nossas meninas pensando que o empoderamento está em servir aos homens. Isso é promover o machismo mais sórdido, a vulgaridade, a mulher sendo tratada como objeto”, completou a artista, durante a entrevista ao podcast.

Fafá de Belém se declara para o pai da filha

A cantora Fafá de Belémse declarou para o ex-companheiro, Raul Mascarenhas, em seu aniversário. Os dois são pais de Mariana Belém. Em uma foto do músico em frente à Torre Eiffel, em Paris, na França, Fafá escreveu na legenda: "Nós nos conhecemos e namoramos durante quase 1 ano sem que ninguém soubesse. Eu não gosto de expor minha vida pessoal, mas desde o primeiro momento, eu entendi que ele seria o pai dos meus filhos. Ainda não sabia se seria uma menina, um menino... aí, durante a gravidez eu tive certeza de que seria uma menina, e eu tenho certeza de que não nos encontramos à toa."

"Temos uma relação de muito respeito há mais de 40 anos, temos uma filha linda, temos 2 netas e em momento algum eu pensei que houvesse outra possibilidade, de outra pessoa ser o pai da minha filha. Quero te dizer, Raulzinho, que te amo como sempre te amei. Nunca foi uma paixão entre a gente, mas sim um amor de alma, que existe até hoje. Somos parceiros de vida, e assim seremos por todo o tempo", declarou Fafá.

"Obrigada por estar na minha vida, obrigada por ser a pessoa que você é, obrigada por nunca ter enchido o meu saco kkkk, obrigada por me compreender, e obrigada por ter me dado de presente a coisa mais valiosa da minha vida, que é a nossa filha. Feliz aniversário, saúde, paz, amor, e muitos, muitos, muitos shows, realizações, felicidade e vida! Te amo, Raul", completou.