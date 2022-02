Fábio Jr. anuncia turnê internacional para comemorar o Valentine's Day

O cantor Fábio Jr. vai desembarcar nos Estados Unidos para celebrar o Dia dos Namorados americano em uma sequência de shows

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 12h17

Fevereiro chegou e com ele veio a época mais romântica nos Estados Unidos.

E para comemorar, Fábio Jr. (68) desembarca no país para uma série de shows para o Valentine's Day (Dia dos Namorados) em três grandes apresentações.

Seguindo os protocolos de segurança da covid-19, o artista se apresenta dia 12 em Boston no Ocean Side Events Center, dia 14, dia de São Valentin, o Dia dos Namorados nos EUA, em Orlando no Rosen Plaza, e encerra a turnê no dia 15 em Fort Lauderdale no The Parker.

"Fala moçada dos EUA, daqui a pouco vou estar aí com vocês para uma Tour nas cidades de Boston, Orlando e Fourt Lauderdale! Vai ser legal pra caramba! Até já já!", convidou ele.