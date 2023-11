Ex-gospel, Priscilla celebra nova fase da carreira: ‘Mostrar a artista que sou’

Com visual renovado, Priscilla reaparece nas redes sociais para falar sobre transformação em sua carreira e agradecer apoio dos fãs

Nesta sexta-feira, 10, Priscilla celebrou o começo de uma nova fase em sua carreira, marcada por uma transformação visual e artística. Após afastar-se do cenário gospel, a cantora lançou um funk ao lado do grupo Bonde do Tigrão, e aproveitou o sucesso da canção para agradecer o apoio de seus fãs em meio às recentes mudanças.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, a cantora vibrou com a chegada de uma nova fase: "Acho que é a primeira vez que apareço aqui depois de tudo. Passando para agradecer muito a vocês. Tivemos um lançamento muito incrível, está sendo muito incrível. Só queria agradecer e dizer que é só o começo”, iniciou.

Com os cabelos curtos avermelhados e as sobrancelhas descoloridas, Priscila contou que está determinada a expressar sua autenticidade em sua música: "É muito gratificante ter a oportunidade de mostrar para as pessoas a artista que sou, que quero ser e que tenho para ser agora. Estou muito feliz”, disse a ex-cantora gospel.

Priscilla celebra nova fase em sua carreira - Reprodução/Instagram

Por fim, a cantora celebrou o sucesso da canção e contou que está de olho em todas as mensagens: “Ver o feedback e a resposta das pessoas melhora tudo. Estou lendo tudo, acompanhando tudo. Tem muito mais por vir. Estou muito satisfeita, sabia que tudo ia dar certo”, a cantora finalizou o vídeo feliz da vida; confira um trecho da nova canção de Priscilla:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PRISCILLA (@_apriscilla_)



O que está por trás da mudança de Priscilla?

Vale lembrar que Priscilla Alcântara ganhou notoriedade ainda na infância como apresentadora do programa infantil 'Bom Dia & Companhia' no SBT. Após o fim do programa, a artista fez sucesso com os jovens ao se lançar na carreira gospel, mas acabou mudando o direcionamento artístico para se tornar uma cantora Pop.

Mas a artista se tornou o centro das atenções na semana passada, após passar por uma mudança drástica em seu visual. A ex-cantora gospel, que abandonou o sobrenome e agora assina somente como Priscilla, dividiu opiniões de seus seguidores após adotar um visual alternativo para marcar uma nova era em sua carreira.

Em entrevista à CARAS Brasil, durante o Prêmio Multishow, que aconteceu na noite na última terça-feira, 7, no Rio de Janeiro, a cantora falou sobre a nova fase de sua carreira. Ela revelou que as mudanças estão relacionadas ao lançamento de seu novo álbum. "Eu queria marcar essa nova era, esse novo álbum de uma forma bem legal e direta com o público”, iniciou.