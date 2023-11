Priscilla revela motivação para mudança de visual e nova fase da carreira: 'Essência rebelde'

Em entrevista à CARAS Brasil durante o Prêmio Multishow, Priscilla falou sobre o novo álbum de sua carreira e sua transformação estética

Priscilla (27) revelou a motivação para realizar a mudança em seu visual. Em entrevista à CARAS Brasil, durante o Prêmio Multishow, que aconteceu na noite desta terça-feira, 7, no Rio de Janeiro, a cantora falou sobre a nova fase de sua carreira. "Essência rebelde", disparou.

Ela falou sobre as mudanças para o lançamento de seu novo álbum. "Quem acompanha a Priscilla de muitos anos atrás, sabe que essas mudanças são acontecimentos reais da minha vida. É que fazia um grande tempo que eu não fazia uma grande mudança, mas eu sempre mudo. Eu queria marcar essa nova era, esse novo álbum de uma forma bem legal e direta com o público. E uma forma da gente fazer isso é esteticamente", afirmou a artista.

"É mais fácil perguntar para o meu pai e para a minha mãe, se eu sou rebelde agora... eu acho que sempre fui rebelde, não é de agora não. Acho que foi só uma questão de time da galera achar que pintar o cabelo era associado a isso. Acho que eu sempre tive essa essência rebelde", completou.

Além da mudança de visual, Priscilla também falou sobre sua nova música, intitulada Quer Dançar, em parceria com o Bonde do Tigrão. "Eu tive a ideia de usar um single do Bonde em alguma das músicas, mas acabou evoluindo para fazer um feat com eles. É o tipo de coisa que tem que acontecer, porque quando eu vi já estava gravando com o Leandrinho no estúdio, foi uma loucura. É um privilégio muito grande, porque é um grupo que tem um legado enorme e eu gosto muito de falar sobre isso, eu quero ser uma artista de legado, construo minha carreira dessa forma. Então para mim é muito simbólico tê-los na abertura do meu projeto", comemorou a cantora.

A artista afirmou que o público vai se surpreender com o novo projeto. "Eu fiz um pouco para isso. Eu gosto de mostrar as minhas facetas e eu queria mostrar uma que ainda não foi vista ou conhecida. Então acho que vai surpreender sim", disse Priscilla.