Priscilla exibe suas várias tatuagens ao usar vestido cheio de recortes

Priscilla quase mostra demais ao aparecer com vestido ousado para prestigiar o Prêmio Multishow

A cantora Priscilla caprichou na escolha do seu look para prestigiar o Prêmio Multishow na noite desta terça-feira, 7. A estrela apareceu com um vestido preto nada básico e ostentou toda a sua beleza.

A artista usou um vestido repleto de recortes estratégicos, que destacaram as várias tatuagens no corpo dela. Além disso, ela mostrou o seu novo visual, já que está com o cabelo vermelho e mais curto.

Vale lembrar que Priscilla está em uma nova fase em sua carreira e vai lançar novas canções em breve.

Fotos: Victor Chapetta - Agnews

Priscilla abandona o sobrenome Alcântara

A cantora Priscilla Alcântara surpreendeu ao revelar que vai abandonar o sobrenome na carreira musical. Ela contou que vai entrar em uma nova fase em sua trajetória na música e quer ser conhecida apenas como Priscilla. A decisão dela foi anunciada para os fãs por meio de uma carta aberta nas redes sociais.

"Tenho muito orgulho da minha trajetória, cada detalhe dela me trouxe até aqui. Sempre movida pelo novo, pelo diferente, por aquilo que ainda não vi, não vivi... Nunca me contentei com o mesmo de sempre acho que por isso, quando olho pra trás, vejo CORAGEM. Coragem de tentar, errar, amadurecer. coragem de MUDAR", afirmou.

E completou: "Gosto de pensar no processo de lapidação do diamante, parece a gente no processo de evolução, a vida vai lapidando, abrindo nossas facetas, daí vai entrando cada vez mais luz, e o brilho de quem a gente realmente é aumenta, a gente é um diamante em brutal lapidação. E cada diamante é único, não adianta esperar que um seja igual o outro. É nesse lugar onde meu coração está e é desse lugar que vem minha arte, sou grata por tudo o que vivi enquanto 'Priscilla Alcantara', só eu sei as alegrias mas também as muitas dores que a bagagem desse nome me traz".

Então, ela explicou sua decisão. "Por isso decidi deixar ela por aqui e seguir sendo só PRISCILLA'. Queria que me conhecessem como a Priscilla que canta, como eu disse a 20 anos atrás. Cantar. Não atender expectativas alheias, só cantar! Nesse novo momento, desejo a vocês a mesma liberdade que eu encontrei pra me encontrar. Aproveitem cada nota, cada som, cada melodia. Se apropriem de cada frase, de cada história, sintam cada momento. Que essas músicas sejam a trilha sonora da sua libertação pra simplesmente SER! E que comece a nova era. Que comece PRISCILLA", declarou.