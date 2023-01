Conheça Bianca Censori, a suposta nova esposa de Kanye West

O rapper Kanye West teria se casado novamente e dessa vez foi com a designer de sua marca 'Yeezy', Bianca Censori

Supostamente, o rapper estadunidense Kanye West se casou com a designer de sua marca 'Yeezy', Bianca Censori. Segundo a TMZ, o casamento aconteceu em uma cerimônia para os amigos e família mais próxima, porém, os dois ainda não casaram no papel.

O famoso já havia sido visto em Beverly Hills usando uma aliança de casamento, o que levantou mais suspeitas.

Não se sabe ao certo quando os dois começaram a sair, ou se conheceram. Porém, em janeiro de 2022, os dois foram vistos juntos, jantando no Waldorf Astoria. Em dezembro do mesmo ano, Kanye lançou uma música com um nome referente ao de sua amada: "Censori Overload"!

Kanye tem 4 filhos com sua ex-mulher, Kim Kardashian, com quem teve uma relação conturbada. Os dois se divorciaram oficialmente em novembro de 2022, mas já estavam separados há algum tempo. Desde então, o rapper se meteu em polêmicas que acabaram com sua fortuna milionária, e contratos com multinacionais gigantes.

Bianca Censori: a nova esposa de Kanye West?

Bianca Censori nasceu na Austrália, hoje mora em Los Angeles, tem 27 anos. Ela estudou na University of Melbourne, se formou em arquitetura, e em 2019 fez mestrado. Segundo o perfil do Linkedin da famosa, ela trabalha na Yeezy, a marca de roupas do cantor, desde novembro de 2020, como uma designer de arquitetura. Bianca também ama design criativo, e ainda na escola, criou sua própria marca de joias!

Infelizmente, Bianca não está em nenhuma rede social. Ela deletou sua conta do Instagram e não tem contas em outras redes!