Entrevistadora debocha de Drake e deixa rapper sem graça: ‘Ruim fazendo rap’

Durante podcast, entrevistadora deixa Drake sem graça ao conduzir entrevista de forma debochada

Deixou sem graça? A apresentadora Bobbi Althoff, que comanda o The Really Good Podcast, aproveitou sua entrevista com o rapper canadense Drake para revelar que não conhece sua música. Além disso, aproveitou para perguntar o motivo do cantor ser tão ruim fazendo hip hop.

“Você se considera um rapper ou um cantor?”, perguntou Bobbi. “Eu me considero um músico”, respondeu Drake. “Isso é porque você é ruim fazendo rap?”, debochou a apresentadora, deixando o cantor completamente desconcertado.

Rindo, Drake questiona: “Você acha que eu sou ruim no rap?”. “Eu nunca ouvi…”, rebateu a apresentadora. O canadense estava fazendo uma pergunta importante quando interrompeu, incrédulo: “O quê? Você nunca ouviu o quê?”. “Sua música no rádio. Nunca ouvi suas músicas no rádio”, explicou Bobbi.

“Você ia dizer que nunca ouviu uma música do Drake?”, perguntou o cantor. “Não… Não que eu consiga pensar”, respondeu a apresentadora, na lata. “Você nunca ouviu uma música do Drake? Você vai ser aquele tipo de pessoa que fala: ‘Eu nunca te ouvia antes’?”, brincou o artista canadense.

Nos comentários do vídeo compartilhado por Leo Dias, os brasileiros estão adorando o momento, vendo como uma forma de vingança pelo modo como o cantor trata os fãs brasileiros. Muitos atacaram Dobbi pela forma que ela apresentou o podcast, mas alguns defenderam a apresentadora, que interpreta um personagem em seus programas.

Drake no Brasil

Em março de 2023, o rapper canadense estava confirmado em solos brasileiros. Drake seria headliner do último dia do festival Lollapalooza Brasil, mas teve a sua participação cancelada de última hora. No entanto, essa não foi a única vez que ele desapontou seus fãs brasileiros.

Durante sua participação no Rock in Rio de 2019, Drake não permitiu a transmissão de seu show na televisão e desapontou muito de seus fãs que não compareceram ao festival. Os fãs também reclamaram da falta de iluminação do palco, que eles especularam ser uma tentativa de dificultar filmagens de celular e transmissões online de sua apresentação.