Em nova música, Gustavo Mioto faz desabafo sobre amor: 'Autoajuda'

Em exclusiva para a CARAS, Gustavo Mioto faz revelações sobre a inspiração de sua nova música, 'Voltando Pra Mim', que tem sua mãe atuando em clipe

O cantor Gustavo Mioto novamente está dando vozes e melodia ao sentimento do público. Dessa vez, o artista sertanejo faz um desabafo na música Voltando Pra Mim, que fala sobre a dependência emocional que muita gente já sentiu e precisou superar. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, ele deu detalhes sobre a novidade.

Aparentemente solteiro, desde o término do namoro com a cantora Ana Castela, o famoso, de 27 anos, contou que sua nova canção não é apenas um desabafo pessoal, mas também é uma inspiração do que acabou ouvindo na cadeira de seu cabeleireiro e em uma conversa com uma amiga.

"Quase uma autoajuda, a gente que é emocionado às vezes, a gente que é intenso entrega muito e às vezes quando a gente entrega muito, a gente deixa de deixar um pouquinho pra gente, a gente acaba amando mais a pessoa do que a gente mesmo e a 'Voltando Pra Mim' é alguém que superou essa fase, que entendeu como funciona, meio que realmente a gente precisa amar a gente primeiro, alguém que não aguenta mais viver de migalhas, a inspiração veio dessas histórias, que ouço todo dia da galera", explicou como fez a letra da canção.

Quando questionado se já passou por isso, Gustavo Mioto logo respondeu: "Todo mundo já passou por algo parecido, às vezes uma dependência emocional, uma passada de ponta de gostar de alguém, uma passada de ponta de não gostar de si...".

Mãe de Gustavo Mioto no clipe

Uma novidade bem interessante para os fãs é que o clipe de Voltando Pra Mim conta com a participação especial da mãe de Gustavo Mioto, Jussara Mioto, que interpretou a recepcionista do consultório do terapeuta.

O cantor então revelou que a mãe não teve vergonha em participar e também combinou bastante com o objetivo da personagem na história contada no clipe. "Vergonha eu sei que ela não tem, uma coisa que ela realmente não passa por isso pelo menos, mas ela foi super bem assim, desenrolou, o significado da Rose, recepcionista ser a minha mãe, porque a Rose tem cara de ser aquela pessoa que se intromete na nossa vida, ela conhece muito mais a gente do que a gente mesmo por causa daquela experiência de vida, a Rose ser a minha mãe foi o trunfo, foi o plot twist master assim, já que 'Voltando Pra Mim' é terapia do terapeuta", contou.

Se dona Rose do clipe se mete na vida dos outros, dona Jussara também sabe o que está passando com o filho. "Eu e minha família somos muito juntos, muito grudados, muito parceiros, a gente sempre desenvolveu tudo na nossa vida todo mundo junto assim, então a gente sempre foi de compartilhar sentimentos, conquistas, derrotas, relacionamentos, todo mundo junto entre os quatro, ela me conhece muito bem assim como conheço ela, a gente se conversa pelo olhar, ela nem precisa se intrometer, ela já sabe o que tá acontecendo antes de eu falar", comentou sobre a relação deles.

Com inspirações em Fábio Jr., John Mayer e outros artistas, Gustavo Mioto se diz eclético e um artista tranquilo em relação a fazer várias gravações seguidas. Ele garante que atualmente preza pela mensagem que deseja passar: "Já faz um tempo que eu parei de lançar músicas com expectativa assim de 'aí meu Deus, tem que estourar', acredito muito na mensagem que a gente tá passando primeiro, tenho tido muitos resultados melhores asssim".

Gustavo Mioto fala de Ana Castela

O cantor sertanejo Gustavo Mioto se separou da cantora Ana Castela nos últimos meses e deixou os fãs saudosos do ex-casal. Agora, em uma nova entrevista, ele contou uma diferença nas personalidades dos dois.

Ele contou que eles têm hábitos diferentes. “Como eu já sou velho… Velho assim, eu comecei cedo no mercado. Então, eu nunca fui de sair, nunca fui de dançar na balada, de ir para cima, como ela é”, disse ela ao Conceito Sertanejo.

E ele ainda completou: “Eu acho que nunca foi um problema. Para mim, faz sentido, que ela tinha essa vibe mais para cima, e eu tenho essa vibe mais calma. Assim, para mim, era um complemento, um do outro”.