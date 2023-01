Em nova fase, Gustavo Mioto abre o jogo sobre a carreira: 'Parindo um novo filho'

Cantor, Gustavo Mioto celebra os 10 anos de carreira e prepara lançamentos para os fãs

Gustavo Mioto (25) teve um ano de 2022 muito intenso e, se depender dele, 2023 não ficará para trás. O artista celebra seus 10 anos de carreira e promete uma nova fase para os fãs, com regravações e músicas inéditas, além de um novo DVD. "Foi um ano muito intenso, o melhor ano da minha carreira. Deu para fazer muita coisa e ficou muita coisa programada para 2023", avalia.

O músico conta que para o DVD especial de 10 anos escolheu músicas que foram lançadas nos útlimos seis anos, e que pensou em um mix de suas fases. "Sinto um DVD muito bem mixado. Gravei muita música romântica, mas também umas mais animadas como Gosto Assim e Coladinha em Mim. Coloquei o Gustavo Mioto dessa época, de um jeito mais saliente."

Ele ainda acrescenta que escolheu dividir o seu lançamento em duas etapas, sendo que a primeira saiu nesta última quinta-feira, 19. "O consumo da internet é tão rápido que jogaríamos o disco fora soltando inteiro. Você tem que dar pequenas refeições, não pode dar uma só, se não a galera come rápido e passa mal. Precisa ter mais tempo para trabalhar [as músicas]."

A primeira parte contou com duas músicas inéditas, chamadas Quando Apaga a Luz e Cê Namorava, e duas regravações. "Cê Namorava conta uma história um pouco mais delicada, é aquele amor ninja. No final, descobrimos que a pessoa tem o rabo preso. Quem fica com você e não quer postar foto, mostrar você no feed é uma porcaria. Precisa ter uma fileira fixada", explica, em conversa com a CARAS.

Para ele, 2023 não dará tempo para descanso, com tantos projetos surgindo. "Estou dando à luz. Parindo um filho novo, praticamente. Agora estou na pior fase de ansiedade para soltar um disco", acrescenta. "Vai ser impossível descansar esse ano, eu tenho muita coisa para fazer e que eu quero fazer, paralelo aos lançamentos. Acredito que nesse momento não vou querer descansar."

O cantor sertanejo ainda diz que é sempre muito crítico com os seus trabalhos, por isso, prefere ouvir depois que as músicas já estão lançadas. "Tenho uma autocrítica assim que lançar. Depois que eu vi e aprovei, entrego na mão de Deus e vejo no dia do lançamento, e olha lá, é muito difícil."