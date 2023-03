Em meio a rumores de namoro, Selena Gomez é vista com assistente de Zayn Malik e fãs vão a loucura

Selena Gomez foi fotografada ao lado da assistente do cantor saindo de um restaurante em Nova York

Em meio a rumores de romance com Zayn Malik (30), Selena Gomez (32) foi vista jantando com a assistente pessoal do cantor. A cantora foi clicada com Taryn Zimmerman saindo do restaurante Nobu em Nova York. As duas caminharam lado a lado ao sair do restaurante, que é queridinho entre os famosos.

Os rumores de que Selena e Zayn estariam juntos começaram quando uma recepcionista de um restaurante do Soho em Nova York, geralmente frequentado por celebridades, deixou a internet em polvorosa quando disse que testemunhou os dois se beijando enquanto estavam no estabelecimento no início deste mês.

Klarissa Garcia, amiga da recepcionista que fez um vídeo no TikTok sobre o suposto encontro, disse ao Page Six na sexta-feira, 24: “Ninguém os notou [no restaurante]. Foi bastante público, mas … ninguém realmente se importa com pessoas famosas em Nova York".

Apesar de normalmente levarem a vida de maneira discreta, aparentemente os dois não estavam exatamente preocupados em esconder o romance, diz a imprensa internacional. Selena Gomez e Zayn Malik estariam se beijando abertamente sentados à mesa, que ficava supostamente no centro do restaurante.

Segundo o tablóide norte-americano Page Six, os dois já teriam vivido um romance no passado e agora estariam dando uma segunda chance, sendo apontados como novo casal. Na época em que o casal aconteceu pela primeira vez, a cantora Taylor Swift (33) e Harry Styles (29) estavam namorando.

Os internautas acreditam que possa realmente ter acontecido, visto que Zayn fazia parte do One Direction com o amigo, enquanto Taylor é bem próxima de Selena.

Algo que colocou mais lenha na fogueira dos internautas que adoram fazer uma fanfic foi que Zayn começou a seguir Selena no Instagram, sendo que o astro segue apenas 18 pessoas. O cantor tem uma filha, Khai, fruto de seu relacionamento com a modelo Gigi Hadid.