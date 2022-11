Elenco de RBD se reencontra e deixa fãs enlouquecidos na web

Cantora Anahí compartilha registros de jantar com amigos do RBD, Dulce María, Maite, Christian e Christopher; Alfonso Herrera não compareceu

CARAS Digital Publicado em 21/11/2022, às 07h00

A cantora Anahí (39) deixou os fãs nostálgicos na noite de domingo, 20, ao registrar encontro com os integrantes do RBD.

A loira, a eterna Mía Colucci, apareceu ao lado de Dulce María (36), Maite Perroni (39), Christian Chávez (39) e Christopher Uckermann (36) em jantar especial em sua casa.

A grande novidade foi a presença de Dulce, que não compareceu aos últimos encontros dos amigos, além de ter posado agarradinha com Anahí, afastando os rumores que criaram entre elas de rivalidade feminina.

Alfonso Herrera (39) não esteve presente no reencontro do elenco do grupo mexicano, mas não foi surpresa para os fãs.

Os fãs suspeitaram do reencontro após Anahí publicar uma selfie no Instagram, adicionando a música de sucesso do grupo, Qué Hay Detrás.

Os cantores publicaram fotos juntos e abraçados em seus perfis no Instagram. “Se isso não é amor, o que é então? INFINITO”, disse Anahí. Já Christopher, compartilhou: “Somos família. Que noite bonita. Uma noite linda escrita em nossos destinos”.

A pergunta que não quer calar para os fãs do RBD é: será que vem a tão sonhada turnê de reencontro?

Vale lembrar que a última reunião com todos os integrantes do RBD foi em 23 de dezembro de 2019.

Confira as fotos do novo reencontro dos integrantes do RBD:

Anahí marca presença no casamento de Maite Perroni

A atriz Maite Perroni oficializou a união com o produtor de televisão Andrés Tovar em outubro e foi prestigiada por amigos de longa data, seus colegas do grupo RBD! Anahí, Christian Chávez e Christopher von Uckermann marcaram presença na cerimônia da eterna Lupita de Rebelde, no México.

Em seu feed no Instagram, Anahí compartilhou registros da celebração ao lado dos colegas de trabalho e homenageou Maite. "Aqui estamos! Celebrando o amor. Te amamos", disse a loira ao posar com Christian e Christopher. Em seguida, ela publicou um registro com Maite.

"Como celebro a sua felicidade! Você não pode imaginar como meu coração estava cheio hoje. Ver você feliz me deixa muito feliz. Você merece toda felicidade desse mundo!! Te amo! E amo isso tão grande que nos une e que o tempo só fortalece cada vez mais. Obrigada por me fazer parte deste dia especial. Muitas felicidades!", se declarou Anahí.

