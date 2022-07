Elba Ramalho se envolve em acidente no Rio de Janeiro e equipe se pronuncia

Elba Ramalho se envolveu em um acidente de carro com um idoso em uma rua no Rio de Janeiro após sair da igreja

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 17h24

A cantora Elba Ramalho (70) se envolveu em um acidente de carro nesta sexta-feria, 8, no Rio de Janeiro. De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, um idoso de 71 anos tropeçou na rua e bateu a cabeça no carro da artista. Ela parou imediatamente para prestar socorro e ele foi encaminhado para o hospital.

Segundo o site G1, o senhor não teve ferimentos graves e seu quadro é estável.

Pronunciamento da equipe de Elba Ramalho sobre o acidente

A equipe de Elba Ramalho se pronunciou sobre o caso em uma nota ao colunista Leo Dias. "Elba saiu da igreja, pegou o carro na garagem que fica ao lado da igreja, na rua Visconde de Pirajá, e dobrou na Rua Joana Angélica. Ao fazer a curva, Elba sentiu um impacto na parte traseira do carro. Não temos como saber em que circunstância o senhor tropeçou e atingiu a altura da roda traseira do carro. Elba parou imediatamente, aguardou o socorro e a chegada da polícia, que fez os registros necessários. Felizmente, o senhor estava lúcido e não teve ferimentos graves", informaram.