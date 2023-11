Elas cresceram! Filhas gêmeas de Luciano Camargo roubam a cena em nova foto

Filhas gêmeas de Luciano Camargo aparecem quase da mesma altura do pai em foto de família

As filhas gêmeas do cantor Luciano Camargo estão crescendo! Nesta quarta-feira, 8, o artista mostrou uma foto ao lado das herdeiras, Isabella e Helena, e da esposa, Flávia Camargo, durante um momento em família e a altura das meninas roubou a cena.

As duas estando com 13 anos e mostraram que já estão quase da mesma altura do pai. Na legenda do clique, Luciano se derreteu pela família. “Amo nossa rotina abençoada”, disse ele.

Nos comentários, os fãs fizeram elogios. “As princesas Helena e Isabella estão enormes e lindas”, afirmou um seguidor. “Eu não consigo acreditar no tamanho dessas meninas. Lindas demais”, disse outro. “A Helena é a xerox da mãe! Já a Isabella se parece com você”, declarou mais um.

Luciano Camargo nega fim da dupla

O cantor sertanejo Luciano Camargo abriu o jogo sobre a possibilidade de colocar um fim na dupla com seu irmão, Zezé Di Camargo. O artista negou os boatos sobre o fim da parceria, mesmo tendo projeto solo.

Ao dar uma entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, ele falou sobre o disco gospel que lançou, e confessou que não planejava abrir agenda para fazer apresentações. "É um projeto que eu gravei há dois anos. Um pedido da minha mãe, ela pediu em 2002, o sonho dela é que todos os filhos cantem louvores. Eu e o Zezé já gravamos", contou.

"Eu gravei esse álbum para a minha mãe, sem pretensão de abrir agenda, de ser projeto de trabalho. Logo em seguida, a gente acabou tendo o privilégio de ter um especial na TV, passamos por vários programas, as músicas foram para as plataformas digitais", relembrou.

Mesmo com o disco e com as apresentações solo, Luciano garantiu que seguirá cantando com Zezé. "Esse ano vamos estrear um show novo. Nunca teve isso [de fim da dupla], graças a Deus. O Zezé tem o projeto dele rústico, está correndo o Brasil todo fazendo show", completou ele, citando o projeto solo do irmão.