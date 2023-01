Durante encontro, Lary relembra momento marcante com Ivete Sangalo: "Faz parte da minha vida"

A cantora Lary se emocionou ao encontrar com Ivete Sangalo e relembrou um momento especial ao lado da artista

Nesta quarta-feira, 18, a cantora e compositora Lary teve um encontro para lá de especial com Ivete Sangalo, uma de suas grandes inspirações musicais.

A jovem artista, um dos principais nomes em ascensão no pop brasileiro, ficou bastante emocionada com o encontro, e aproveitou pra relembrar um momento em que dividiu o palco com a rainha do axé baiano.

"Eu sou sua fã, há muito tempo você faz parte da minha vida. Antes mesmo de eu ser artista", disse Lary após parabenizar a artista pelo lançamento de seu mais novo EP 'Chega Mais'. "Provavelmente você não vai se lembrar disso, mas eu já cantei com você", contou ela.

Ivete ficou surpresa com a notícia, e quis saber quando elas se apresentaram juntas. Lary, então, mostrou o vídeo de quando elas se apresentaram juntas no Carnaval de 2017. "Queria te mostrar esse vídeo e mostrar que você sempre foi presente desde que eu comecei a cantar", declarou a cantora sobre o momento marcante.

Depois, nos Stories do Instagram, Lary compartilhou o vídeo em que Ivete cochicha em seu ouvido e na legenda brincou: "Pronto, melhores amigas, eu sei que eu venci", celebrou.

Ela também falou sobre o seu amor pela cantora. "Eu só queria dizer que hoje tá sendo um sonho. Vocês nunca vão me ver tietando assim alguém além da Ivete. A bicha mexe com o meu coração. Meu trabalho me faz muito feliz", afirmou.

