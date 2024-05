Do gospel ao pop: entenda a mudança radical na carreira de Priscilla

A ex cantora gospel lançou o seu novo álbum 'Priscilla' e contou com participação especial de Pabllo Vittar e Bonde do Tigrão

A cantora pop Priscilla Alcântara (27), lançou na última quinta-feira, 09, o seu novo álbum, que leva o seu nome. Priscilla conta com 16 faixas e participação especial de Pabblo Vittar e Bonde do Tigrão. A mudança radical na carreira da artista ainda é polêmica, isso porque Priscilla é evangélica, com 12 anos de carreira consolidados no mundo gospel e tem ao todo 5 álbuns gospel lançados.

O seu primeiro álbum, Início, foi lançado em 2008. Depois a cantora lançou o Meu Sonho de Criança, em 2010, seguido do Pra Não Me Perder, em 2013, que rendeu uma turnê. Em 2015, lançou Até Sermos Um, e em 2018, o seu último álbum da linha gospel, chamado Gente, que alcançou mais de 25 milhões de acessos em 2 semanas após o lançamento, apenas no Spotify.

Em 2021, durante a pandemia, Priscilla começou a mudar. Olhando para para questões sociais, começou a apoiar causas da comunidade LGBTQIA+ e despertou a desaprovação do público evangélico, que iniciou um movimento de hostilização da cantora, o que influenciou ainda mais o desejo de Priscilla por mudança. Após a sua participação no The Masked Singer, da Globo, em 2021, em que foi a vencedora, Priscilla lançou a sua primeira música sem o cunho cristão, chamada Você Aprendeu a Me Amar? E se jogou na carreira pop.

Em outubro de 2023, a artista publicou uma carta aberta nas suas redes sociais, anunciando o abandono do sobrenome com o qual se tornou famosa e assumindo apenas o Priscilla, que é hoje o nome do seu novo álbum. A cantora também radicalizou no visual, cortou o cabelo e apareceu ruiva. No Instagram ela escreveu: “Sou grata por tudo que vivi enquanto Priscilla Alcântara, só eu sei as alegrias, mas também as muitas dores que a bagagem desse nome me traz”.

Para quem não se recorda, Priscilla ficou conhecida, por sua carreira de apresentadora mirim. A queridinha do SBT, foi descoberta por Celso Portiolli e, com a aprovação de Silvio Santos, esteve à frente do Bom Dia & Cia durante 8 anos.