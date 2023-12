Diogo Nogueira se declara para Paolla Oliveira: 'Minha vida faz sentido’

Diogo Nogueira recupera imagens em clima de romance com Paolla Oliveira para celebrar o amor deles e se declara com a letra da música 'À Moda Antiga'

O cantor Diogo Nogueira esbanjou romantismo ao fazer uma homenagem para a sua namorada, a atriz Paolla Oliveira, nas redes sociais. O artista relembrou várias imagens de momentos românticos com a eleita durante o relacionamento deles para ilustrar um vídeo ao som da música À Moda Antiga.

Na canção, ele diz: "Conhecer família / Construir futuro / Quando a gente sofre e acredita que esse mundo está perdido / No teu lado só que eu descobri que a minha vida faz sentido / Quero tudo junto lado a lado seu eterno namorado / Seu melhor amigo / Ninguém mais namora assim / Pensando em casamento até depois do fim".

Vale lembrar que Diogo e Paolla estão juntos desde julho de 2021. Os dois se conheceram por causa do cantor Mumuzinho, que foi o cupido do relacionamento deles. Na época, Mumuzinho decidiu apresentar os amigos e marcou o encontro deles. E a ideia dele deu certo. O cantor e a atriz começaram a se conhecer melhor e logo se apaixonaram.

"A gente foi se falando até o dia de se encontrar, aí a coisa foi evoluindo naturalmente. Fiz um pratinho gostoso para ela, uma massa com camarão. É aquela coisa, bate-papo, um vinhozinho", contou Nogueira durante a entrevista no programa Encontro.

Paolla Oliveira mostra reação ao visitar obra de sua mansão

Recentemente, Paolla mostrou os detalhes da reforma da sua mansão no Rio de Janeiro, aonde irá se mudar com seu namorado, o cantor Diogo Nogueira. A artista decidiu visitar o local, já com a reforma avançada, e mostrou sua reação ao ver cômodos prontos pela primeira vez e se divertiu com o público.

"O meu vídeo de reação e mais um dia de visita na minha obra. Ai, como é que eu vou reagir se eu vou mudar e minha casa tá assim, gente?", iniciou. Em seguida, ela visitou a cozinha do lar, já equipada com bancadas planejadas e alguns eletrodomésticos. "Vamos dar uma olhadinha no ambiente preferido do Diogo? Tá quase, vai sair minha gente! É aqui que eu vou aprender a cozinhar", brincou ela.