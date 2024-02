Diego Martins deixa Kelvin para trás e retoma carreira de drag cantora

Em entrevista à CARAS Brasil, Diego Martins celebra retorno a carreira de drag queen e fala sobre o lançamento da música Te Esquecer, seu novo single

Depois de conquistar o Brasil na pele do personagem Kelvin, na novela Terra e Paixão, da TV Globo, Diego Martins (26) está de volta para o universo das drag queens. Nesta sexta-feira, 2, ele iniciou um novo momento na carreira ao lançar a canção Te Esquecer, a qual estava guardada a sete chaves. Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor comentou como o trabalho na televisão foi importante para ele conseguir acessar novos espaços enquanto artista.

"Te Esquecer é uma música que está na minha cabeça há um bom tempo, boa parte 2023. É uma música que eu já queria ter produzido antes, mas por conta da correria da novela, acabei não tendo tempo. Mas que bom que calhou de acontecer pouco tempo depois, para aproveitar o lance das pessoas que conheceram pelo Kelvin", diz ele, que precisou dar uma pausa na carreira de drag, para se dedicar de corpo e alma para a novela.

Apesar dos compromissos diários da novela, volta e meia Diego conseguia tirar um tempinho para realizar trabalhos pontuais como drag queen. A jornada dupla, claro, acabou gerando situações divertidas para o ator, que passou por alguns perrengues para dar conta de tudo. "Não foi fácil me dividir durante a novela. Eu acho que foi um dos trabalhos mais puxados relacionados à rotina que eu já fiz na minha vida. Mas eu amei cada resultado que eu tive, amei cada segundo dessa jornada dupla, me senti a Hannah Montana", conta.

"Ano passado eu fiz muitos shows e foi muito difícil gravar o dia inteiro, para chegar de noite sair correndo, me montar e ainda fazer show de madrugada para no dia seguinte gravar de manhã. Muitas vezes fui quase que virado, mas não me arrependo nem um pouco", diz.

Diante de tantas novidades na carreira desde o último ano, o ator não tem dúvidas que estar em evidência na televisão foi importante para o reconhecimento de seu talento. "A novela me trouxe mais visibilidade para tudo. Na verdade, para todas as minhas facetas. Eu sou eternamente grato. Com o Kelvin, eu podia, inclusive, mostrar que eu sou um artista que canta", avalia.

AMIZADE COM AMAURY LORENZO E PÓS NOVELA

Destaque em Terra e Paixão, a atuação de Diego também foi importante para ele ser indicado ao Troféu Melhores do Ano, da TV Globo, na categoria Artista Revelação. Ele disputou o prêmio ao lado do colega de cena Amaury Lorenzo, que acabou levando o título para casa.

Segundo Diego, estar todos os dias ao lado de Amaury foi muito importante para os dois superarem juntos as dificuldades da rotina intensa de trabalho. O artista conta que, apesar do clima de romance na novela, os dois viraram grandes amigos. "Eu e o Amaury criamos essa relação muito íntima e de muita amizade. Não teve nenhum dia que eu não gravamos juntos, era muito confortável trabalhar com ele", lembra.

"Às vezes sem se falar, sem conversar, só no olhar, a gente entendia exatamente o que o outro estava pensando. Fora de cena isso também acontecia muitas vezes, eu já sabia se ele estava bem, se tava mal, se estava triste, ele estava animado. Então realmente é uma cumplicidade muito grande".

Em meio às novidades da carreira, o ator conta que tem aproveitado o tempo longe da TV para se dedicar a shows e lançamentos. No entanto, ele avisa que logo poderá dar mais detalhes de um novo trabalho o qual ele vai unir tudo o que ele ama fazer.

"Nesse momento de carnaval e um pouco pós carnaval, vou me dedicar à música, mas quando passar tudo isso, já tem projeto como ator para esse ano. Aparentemente, no final de fevereiro tudo já vai ser divulgado, é um projeto bem grande e eu tô muito animado, porque vai juntar muita coisa que eu amo fazer. Será mais um desafio", afirma.

