Destaque internacional, Anitta foi de premiações a top 1 em 2022; relembre

Anitta fez sucesso no cenário internacional e conquistou diversos prêmios importantes

O ano de 2022 definitivamente foi marcado pelas conquistas internacionais de Anitta(29). Depois de muitos anos ralando fora do Brasil, a diva pop finalmente marcou a história da música brasileira ao ser destaque nas plataformas digitais, grandes festivais e até mesmo nas premiações gringas .

Em uma retrospectiva para dar orgulho para qualquer fã, preparamos uma lista dos maiores feitos da poderosa de Honório Gurgel, que não fez feio ao levar o funk carioca para o mundo à fora .

Logo no início do ano a funkeira se tornou a primeira mulher da América Latina a ter uma música solo no topo do Spotify Global. De forma orgânica, Envolver, que teve um tímido lançamento em 2021, se tornou sucesso mundial após viralizar meses depois nas redes sociais, rendendo números inimagináveis para a brasileira.

"Número 1 do mundo. Eu realmente não sei o que dizer. A primeira mulher latina, cantora solo, a ser número 1 no mundo. Eu volto quando for capaz de processar tudo isso e digo outra coisa porque agora estou em choque. Obrigada, obrigada, obrigada", escreveu Anitta no Twitter.

Em uma crescente de deixar qualquer um de boca aberta, Anitta também se apresentou no palco principal do Coachella, um dos maiores festivais do mundo. Em um cenário que lembrava favelas brasileiras, ela apresentou hits recheados de coreografias, sendo apontada pela mídia internacional como um dos destaques do evento.

E quando a Anitta cantou Boys Don't Cry no Coachella com o cofrinho de fora. 🤰pic.twitter.com/4pucWHz4ns — DG🌴 | Fan Account (@Bolniter) September 26, 2022

Anitta também esteve nas principais premiações do mundo, onde não saiu de mãos abanando em quase todas que apareceu. No MTV Video Music Awards ela venceu a categoria Melhor Clipe Latino, com Envolver. A mesma premiação também foi palco de uma apresentação histórica da artista, que transformou a cerimônia em um grande baile funk.

A carioca também esteve no American Music Awards, onde foi anunciada como uma das principais artistas da noite, ela fez uma apresentação arrasadora da música Lobby, parceria com Missy Elliott (51). Ela também concorreu na categoria de Melhor Artista Latina, a qual levou o troféu para casa.

Ela ainda se apresentou no popular fashion show da Savage x Fenty, empresa de Rihanna. Na produção, exibida através do Prime Video, ela fez uma performance super especial das músicas Pratice e Envolver, faixa de seu disco Versions of Me.

Para fechar o ano, em novembro Anitta foi anunciada como uma das indicadas ao Grammy Awards na categoria Artista Revelação do Ano. Depois de diversas conquistas em todo o ano, a brasileira tem sido vista pela imprensa internacional como uma forte concorrente para levar o gramofone dourado para casa.