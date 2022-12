Day e Lara mostram teaser do novo single 'Coração Sóbrio'

Day e Lara comemoram o lançamento da primeira parte do álbum 'Respeita as Braba'

A dupla sertaneja Day e Lara está com novidade para fãs! As cantoras lançam na noite desta quinta-feira, 8, a primeira parte do álbum 'Respeita as Braba', que reúne as músicas lançadas neste ano e também dois singles inéditos: 'Coração Sóbrio' e 'Ainda Ligo'.

Os clipes vão ser lançados na sexta-feira, 9, às 18h, e elas já aproveitaram para divulgar o teaser da música 'Coração Sóbrio' com exclusividade aqui na CARAS Digital. Confira abaixo!

A música 'Coração Sóbrio' falam sobre uma história de amor que conflita em querer esquecer e não conseguir. O refrão da canção diz: “e mesmo que eu tente esconder o que é claro, o que é óbvio, que eu coloque a culpa na bebida, uma coisa que eu não posso mentir pro meu coração sóbrio”.

Ao contar sobre o novo projeto, as cantoras afirmaram: “Dizem por aí que é só a bebida entrar que a verdade sai, pois é, é difícil enganar o seu 'Coração Sóbrio'. Esperamos que todo mundo curta 'Coração Sóbrio' e 'Ainda Ligo', as novas músicas do 'Respeita as Braba', que vem com o volume 1 e vai fazer todo mundo cantar com a gente nos shows!”, afirmaram.

Assista ao teaser do clipe da canção 'Coração Sóbrio'