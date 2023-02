Dan Ferreira lança seu primeiro álbum e ganha declaração de Jéssica Ellen: ''Nossa conexão é ancestral''

Ator Dan Ferreira estreia carreira na música com o álbum 'Ilá' e recebe linda homenagem da noiva e mãe de seu filho, Jéssica Ellen

O ator Dan Ferreira (31) decidiu expandir a carreira e fez sua estreia na música com seu primeiro álbum, Ilá, que chegou na quinta-feira, 09, nas plataformas digitais.

Após o lançamento, o artista recebeu uma linda homenagem da noiva, Jéssica Ellen (30), quem o apoiou desde o início e incentivou no novo projeto. Os dois são pais do pequeno Máli Dayó, que nasceu há pouco mais de dois meses.

"Dan, meu amor! Lindo ver seu desabrochar, seu crescimento, seu amadurecimento, sua transformação através da música, da arte! Me sinto muito honrada de acompanhar de perto seu processo e o nascimento das canções e composições que brotaram de você nesses últimos anos!", iniciou ela.

Em seguida, Jéssica recordou as madrugadas em que foi acordada por Dan com sede de escrever. "Muitas vezes, de madrugada, eu era acordada com sua inquietude e com a frase: “Amor, minha cabeça tá fervendo, tive uma ideia de linha, vou escrever”. Foi bonito de ver… Mesmo com medo, PEIDA NÃO, essa é a semente! Que você sempre tenha CORAGEM PRA SEGUIR! Assim como, Safira Moreira, Yasmin Thayna, Juliana Vicente, Gabriel Martins são inspirações pra mim e pra você, que você seja inspiração pra muita gente fazer e realizar seus mais íntimos sonhos! De Rio a Salvador, que as bênçãos sejam sempre infinitas, nossa conexão é ancestral", continuou escrevendo.

"Que o seu PENSAR NAGÔ siga florescendo NA MINHA (e na sua) PELE e que a gente saiba que viver com propósito vale muito além do discurso, e nada tem a ver com UM DEFEITO DE COR. Axé na caminhada, meu amor! Te amo, Dan. Ouçam ILÁ - em todas as plataformas digitais!", declarou ainda a atriz.

"O que tá fervendo agora é meu coração! Te amo tanto!! Obrigado por ser essa parceira maravilhosa!", agradeceu Dan nos comentários.

Confira a declaração de Jéssica Ellen para Dan Ferreira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jéssica Ellen (@jessicaellen)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dan Ferreira (@odanferreira)

Após dar à luz, Jéssica Ellen se derrete pelo herdeiro com Dan Ferreira

A atriz Jéssica Ellen usou as redes sociais para fazer um agradecimento especial após o nascimento de seu filho! O pequeno Máli Dayo chegou ao mundo na manhã do dia 03 de dezembro. A artista foi quem anunciou a novidade para os fãs na web.

Esbanjando felicidade com o parto do pequeno, fruto do relacionamento com o também ator Dan Ferreira, a famosa, que é praticante do candomblé, compartilhou uma imagem da Orixá Oxum e fez questão de agradecer à dona de sua cabeça pelo nascimento do herdeiro.

"Minha mãe Oxum, obrigada por tudo! Que explosão de amor que sinto no meu peito! Um amor imenso que transborda feito cachoeira. Meu filho, eu te amo muito!", se declarou Jéssica Ellen no post.

