Conheça Guilherme Dantas, o cantor cearense que tem deficiência visual desde que nasceu

Guilherme Dantas revela novidade em sua carreira na música. Saiba mais sobre o artista cearense

O cantor cearense Guilherme Dantas está com novidade em sua carreira. Ele acaba de lançar a segunda parte do projeto ‘Prazer, Guilherme Dantas’, que é o audiovisual que foi gravado em Fortaleza no início do ano. O álbum conta ainda com a participação de Tarcísio do Acordeon na música Tô com Medo.

"Este segundo EP do projeto 'Prazer, Guilherme Dantas' representa uma expansão do meu universo musical. É um trabalho que traz não apenas minha voz, mas a voz de talentosos parceiros como Tarcísio do Acordeon, com quem tive a honra de dividir essa faixa inédita. Estou animado para compartilhar com meus fãs essa nova etapa da minha carreira e espero que eles se sintam tão conectados e emocionados quanto eu estou", disse ele.

Para quem não sabe, Guilherme Dantas é cantor, compositor e sanfonista. Ele tem deficiência visual desde que nasceu e começou a entrar no universo da música aos 4 anos, quando aprendeu teclado por ouvido. Ao longo de seu crescimento, ele conquistou prêmios em concursos de música e se desenvolveu como instrumentista.

Ele estudou no conservatório de música Souza Lima, em São Paulo. Depois disso, ele voltou ao Ceará e se dedicou ao forró. Ao longo de sua carreira, ele compôs para Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Mano Walter e Xand Avião.

