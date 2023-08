Conheça as esposas de Pe Lu e Pe Lanza, do Restart

Dois integrantes do Restart vivem lindas histórias de amor com suas mulheres

Nesta última segunda-feira, 31, a banda de rock sucesso dos anos 2010, Restart, anunciou através das redes sociais que farão uma reunião após oito anos de hiato dos palcos. E o amor faz parte do grupo! Dois dos integrantes mais marcantes, Pe Lanza e Pe Lu são casados.

Pe Lu e Nah Cardoso

Pedro Lucas Munhoz, mais conhecido como Pe Lu, era guitarrista e vocalista do Restart, continuou sua carreira musical com a dupla Selva e solo, lançando singles e EPs. Mas, foi no amor que o artista tirou a sorte grande. O cantor é casado com a influenciadora digital Nah Cardoso, por quem é completamente apaixonado.

O casal oficializou a união de surpresa, durante um casório em Las Vegas, nos Estados Unidos da América. Pe Lu e Nah trocaram alianças em uma cerimônia muito procurada por viajantes de todo o mundo, na qual acontece uma apresentação de um cover do Elvis.

Pe Lu e Nah se conheceram há 15 anos atrás, quando a banda estava em seu auge de sucesso. Porém, marcados por um relacionamento com idas e vindas, os dois já terminaram algumas vezes. Mas foi em 2019 que resolveram reatar os laços e começaram a morar juntos. Em 2020 aconteceu o pedido de casamento e 2022, o casamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pe Lu (@eupelu)

Pe Lanza e Anne

Pedro Gabriel Lanza Reis, mais conhecido como Pe Lanza, sensação entre as fãs da banda, não está muito diferente. Continuou sua carreira como cantor, mesmo depois que o Restart acabou em 2015. Atualmente, está casado com Anne, com quem participou do reality show Power Couple.

O cantor conheceu sua amada há 13 anos, quando estava passeando pela cidade do Rio de Janeiro, durante a primeira viagem que fez com os colegas de banda. Anne era uma fã do grupo teen e conseguiu começar a namorar com o cantor uma semana depois do primeiro encontro.

Também com um relacionamento conturbado, um ano depois do começo do namoro, terminaram e ficaram distantes entre os anos de 2011 e 2018. Mas, como ambos definiram, foi amor à primeira vista e reataram o affair em 2019. Desde então, seguem felizes e se casaram neste ano de 2023.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anne Duarte (@annecduarte)

Demais integrantes

Além de Pe Lanza e Pe Lu, a banda conta com Thomas e Koba. O baterista do grupo hoje namora a cantora Bruna Rocha, ex-integrante do grupo Girls. Já o guitarrista, que vive uma vida bem discreta, mantém um relacionamento com a designer Patty Lima há um bom tempo.