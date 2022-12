Com looks brilhantes, Maiara e Maraisa participam da gravação de DVD do cantor Daniel

Sertanejas Maiara e Maraisa surgem deslumbrantes na gravação do DVD em comemoração aos 40 anos de carreira do cantor Daniel

As sertanejas Maiara e Maraisa (34) marcaram presença na gravação do DVD em comemoração aos 40 anos de carreira do cantor Daniel (54)!

Na noite de quarta-feira, 21, as irmãs surgiram deslumbrantes para o momento especial que marca a trajetória do artista no Vibra em São Paulo.

Nas imagens da noite, a dupla sertaneja aparece impecável usando vestidos brilhantes. Maiara apostou em um modelo mais curtinho e prateado. Já Maraisa, optou por um longo com uma enorme fenda na frente.

"De uma noite muito especial para comemorar os 40 anos de carreira do ídolo @cantordaniel", escreveu Maiara em foto publicada no Instagram.

Maiara reencontrou seu ex-namorado Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, na gravação do DVD. Os cantores Luan Santana, Michel Teló, César Menotti e Fabiano, entre outros, também estavam presentes.

Confira as fotos de Maiara e Maraisa na gravação do DVD de Daniel:

Fotos: Eduardo Martins/AgNews

Maraisa rompe o silêncio após tiroteiro em show

A cantora Maraísa, da dupla com Maiara, tranquilizou os fãs sobre a notícia do tiroteio em um show da dupla na cidade de Juara, no Mato Grosso. O incidente aconteceu durante a madrugada do último sábado, 17, quando policiais à paisana trocaram tiros com pessoas da plateia.

No Twitter, a artista afirmou que as cantoras estão bem. “Está tudo bem... Fiquem tranquilos”, escreveu em um post. Porém, ela e a irmã não falaram mais detalhes sobre o que aconteceu durante o show. Mais cedo, a equipe da assessoria de imprensa delas confirmou que o show foi interrompido por causa da troca de tiros e as cantoras estão em segurança.

A nota oficial da assessoria da dupla ainda informou que o caso não deixou vítimas. “Na noite desta sexta-feira, 16, a apresentação de Maiara & Maraisa na cidade de Juara/MT teve de ser interrompida com apenas 30 minutos de show, motivada por um tiroteio, que segundo fontes locais, trata-se de dois policiais militares. Ainda não temos notícias sobre vítimas”, informou a nota oficial divulgada.

