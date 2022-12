Maraísa, da dupla com Maiara, rompe o silêncio após tiroteio em show

Irmã de Maiara, Maraísa tranquiliza os fãs após notícia de que teve um tiroteio durante um show da dupla

A cantora Maraísa (34), da dupla com Maiara (34), tranquilizou os fãs sobre a notícia do tiroteio em um show da dupla na cidade de Juara, no Mato Grosso. O incidente aconteceu durante a madrugada deste sábado, 17, quando policiais à paisana trocaram tiros com pessoas da plateia.

No Twitter, a artista afirmou que as cantoras estão bem. “Está tudo bem... Fiquem tranquilos”, escreveu em um post. Porém, ela e a irmã não falaram mais detalhes sobre o que aconteceu durante o show. Mais cedo, a equipe da assessoria de imprensa delas confirmou que o show foi interrompido por causa da troca de tiros e as cantoras estão em segurança.

A nota oficial da assessoria da dupla ainda informou que o caso não deixou vítimas. “Na noite desta sexta-feira, 16, a apresentação de Maiara & Maraisa na cidade de Juara/MT teve de ser interrompida com apenas 30 minutos de show, motivada por um tiroteio, que segundo fontes locais, trata-se de dois policiais militares. Ainda não temos notícias sobre vítimas”, informou a nota oficial divulgada.

Oi gente? 👀

Está tudo bem… fiquem tranquilos… — Maraisa (@Maraisa) December 17, 2022

Saiba o que aconteceu durante o show de Maiara e Maraísa:

Tudo aconteceu no Parque de Exposições da cidade. As artistas Maiara e Maraísa subiram ao palco por volta de meia-noite, tendo que interromper o show pouco tempo depois devido aos tiros. Segundo a organizadora do evento, pelo menos oito disparos foram efetuados por três policiais militares à paisana. Dois receberam voz de prisão e foram detidos, enquanto um terceiro não foi localizado.

De acordo com uma nota publicada pelo MidiaNews, as primeiras informações que chegaram afirmavam que os policiais à paisana decidiram efetuar os disparos para cima para poder apartar uma suposta briga, mas isso ainda vai ser investigado pela Polícia Civil.