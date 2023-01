Namorada de Gerard Piqué é internada e o motivo vem à tona

Segundo o site espanhol 'El Periodico', Clara Chía Marti está sendo tratada em uma clínica particular em Barcelona, na Espanha

Segundo informações do site espanhol El Periodico, a atual namorada de Gerard Piqué (35), Clara Chía (22), teria sido hospitalizada após uma crise de ansiedade. De acordo com o veículo, após as trocas de farpas públicas entre Shakira (45) e o ex-marido, Piqué, e as alfinetadas da cantora apontando as supostas traições do ex-jogador na música BZRP Music Sessions #53, a jovem não aguentou a pressão e teve que receber atendimento médico.

Clara Chía estaria recebendo atendimento em uma clínica particular no Hospital Quirónsalud, em Barcelona, na Espanha. Ainda de acordo com o El Periodico, a namorada de Piqué estaria sobrecarregada com o constante assédio que vem sofrendo com as brigas públicas de Shakira e o ex-jogador.

A música de Shakira falando sobre o ex-marido, que assumiu o namoro no Instagram com Clara Chia para os seus mais de 20 milhões de seguidores na semana passada, tem várias indiretas bem diretas a jovem. Em trechos da música, Shakira descarta qualquer chance de reconciliação com Piqué e faz referência a Clara que ele teria começado a namorar antes de se separarem. “Eu valho dois 22’s. Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Você trocou um Rolex por um Casio”, diz o trecho.

Segundo a imprensa internacional, o jogador também foi infiel a nova namorada. De acordo com Jordi Martin, um paparazzi que acompanha Shakira há anos, Piqué foi visto com outra garota durante o relacionamento com Clara Chía, com quem Piqué comemorou um ano de namoro recentemente.

A foto publicada pelo paparazzi mostra a advogada Julia Puiggali e o paparazzi perguntou ao ex-jogador se ele a conhecia. Pouco tempo após ele apagou a publicação e a jovem fechou seu perfil do Instagram.

Segundo o site "Telecinco", Piqué já havia sido visto com Julia em uma balada no ano passado. Lá eles foram para um espaço "reservado" após conversarem. De acordo com outras fontes do portal, Piqué manda mensagens até hoje para a jovem.