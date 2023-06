Charlie Puth revela composição de música em momento para lá de inusitado

Durante entrevista, cantor Charlie Puth revela costume em misturar lazer e trabalho em momento curioso

Que o cantor Charlie Puth é um verdadeiro gênio quando se trata de música, muitos já sabem. Mas, durante uma entrevista, o artista revelou que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, contando que compôs uma música durante o sexo! O americano, de 31 anos de idade, revelou para a Interview que escreveu Marks On Your Neck durante o momento íntimo.

“Compus essa no meio do ato. Talvez eu devesse ter focado um pouco mais na coisa [o sexo], mas a melodia, tipo, brotou na minha cabeça. Eu tive que parar e gravar uma rápida nota de voz antes de voltar ao que estava fazendo”, comentou o ator, que explicou que ainda sim, conseguiu terminar o trabalho.

A música em questão foi lançada em 2022, fazendo parte de um álbum que levava o mesmo nome da canção. Charlie ainda explicou que na época estava tentando dar a volta por cima de outro relacionamento. “Eu estava superando alguém e qual é a melhor maneira de fazer isso do que conhecer novas pessoas? Provavelmente não iria funcionar [no longo prazo] com essa pessoa e era isso que eu estava captando energicamente, o que é bom”, refletiu.

“É tudo sobre experiência. Eu me lembro de acordar e me olhar no espelho, percebendo essas marcas no meu pescoço. Todos os dias elas cicatrizavam e desapareciam, mas a pessoa que as colocou em mim também. E seguimos por caminhos separados”, completou o cantor.

New Jersey’s thirstiest pop musician @charlieputh talks to @Hiltyhilthilt about getting naked 🥵 being hungies, and new music.



⛓️: https://t.co/b3URD8767epic.twitter.com/zMZsnLX0DS — Interview Magazine (@InterviewMag) June 13, 2023

Charles Otto Puth Jr., mais conhecido como Charlie Puth, é um cantor, compositor e produtor musical de 31 anos de idade, nascido na cidade de Rumsom, New Jersey, nos Estados Unidos da América. Ficou famoso após o lançamento de seu primeiro single, Marvin Gaye, que contava com os vocais de Meghan Trainor. Seu auge do sucesso veio depois da música See You Again, com Wiz Khalifa, para o filme Velozes e Furiosos 7.