Cantor Victor Hugo, da dupla com Diego, cai de estrutura no palco durante show

O artista, da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo, assustou os fãs ao despencar do palco durante uma apresentação: 'Obrigado pelas risadas'

O cantor Victor Hugo, da dupla sertaneja com Diego, passou por um grande susto no último fim de semana. Enquanto realizava uma apresentação ao lado do parceiro de palco, o artista despencou de uma estrutura e acabou caindo.

Apesar do susto, Victor Hugo não se machucou e até brincou com a situação após o momento em que o incidente aconteceu viralizar nas redes sociais. O trecho da ocasião foi compartilhado no perfil oficial da dupla.

"É porque eu não caio mais em papinho de ex. Eu:", diz a legenda do vídeo. Nos comentários, diversos amigos famosos também se divertiram com o ocorrido: "Uai, já vai? Fica aí para tomar uma", escreveu o cantor George Henrique, da dupla com Rodrigo. "Alguém vai ter que ir no RH segunda-feira", brincou o cantor Igor Sebah.

Logo após o show, o músico apareceu nas redes sociais para tranquilizar os fãs e afirmar que estava tudo bem. "Obrigado pelas mensagens de carinho. Obrigado também pelas risadas kkk Estou bem", declarou Victor Hugo.

Zé Neto cai do palco e assusta fãs durante gravação de DVD

O cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, passou por um grande susto durante a gravação do DVD 'Intenso', novo projeto dos artistas. Durante a apresentação em Valinhos, interior de São Paulo, o músico acabou sofrendo uma queda do palco enquanto caminhava para se aproximar dos fãs.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível perceber o canto levando um tombo e "sumindo" do palco ao cair. Ao fundo dos registros, também é perceptível a reação assustada do público que estava presente no show.

Sem ferimentos, Zé Neto foi prontamente socorrido por sua produção e deu continuidade a apresentação.

Zé Neto levou um tombo gravando o DVD, mas felizmente não se machucou. Que alívio! 🙏 pic.twitter.com/BVEyrwW9fs — SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) March 10, 2024

Recentemente, a família do artista levou outro grande susto com José Filho, primogênito do cantor. Enquanto os pais estavam viajando, o menino, que estava sob os cuidados dos avós, foi picado por uma abelha e teve uma reação alérgica. O herdeiro de Zé Neto e Natália Toscano sofreu um choque anafilático e precisou ir ao hospital para receber o tratamento adequado.

De volta ao Brasil, a mãe do menino falou sobre o ocorrido com o filho. "Fui pra uma consulta do José, uma alergista, porque quando a gente estava em viagem, aconteceu um episódio com o meu filho que ele teve uma picada de uma abelha", disse ela, na ocasião.

E completou: "Graças a Deus a minha sogra é muito antenada, muito ligeira, porque ele teve reação alérgica gravíssima, ele foi parar no hospital, eles falam que é o ataque anafilático que ele teve, que é mais de um sintoma e o José é asmático, então acaba fechando tudo a parte respiratória dele, além da alergia externa".