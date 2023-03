Cantor Matheus, morto em São Paulo, fazia dupla com Zé Henrique; conheça

O sertanejo Matheus viajava de carro com a família quando foi atingido por um carro desgovernado

O cantor sertanejo Matheus, da dupla com Zé Henrique, morreu na noite desta quinta-feira, 29, após ser atropelado por um carro desgovernado em Valinhos, no interior de São Paulo. Ele viajava para o Rio de Janeiro com a família e, segundo o G1, o acidente aconteceu quando ele parou o veículo para trocar a direção com o sogro, Marcos William Ribera Vasque, que também foi atingido e não resistiu.

Matheus na verdade se chamava Luiz Carlos da Penha, e estava no início da carreira musical. A dupla Zé Henrique & Matheus estava no começo, e os dois começaram a divulgar o trabalho nas redes sociais em janeiro deste ano, e já possuiam mais de 34 mil seguidores. O primeiro DVD da dupla foi gravado no mês de fevereiro.

Antes, ele fazia parte da dupla Matheus & Konrado, que teve início no ano de 2016, e depois mudou o nome para Matheus & Conrado. Ele permaneceu no projeto até o início de 2023, quando começou a trabalhar com Zé Henrique. Em seu perfil do Instagram, ele costumava compartilhar momentos com a família e o trabalho ao lado da dupla.

Leia também:Tragédia! Cantor sertanejo morre no auge ao ser atropelado em rodovia

O sertanejo era casado com Rayane Vasque, com quem havia completado seis anos de união uma semana antes de sofrer o acidente. Em seu Instagram, Rayane fez uma sequência de Stories bastante abatida agradecendo o apoio que está recebendo. Além da esposa, o artista também deixou dois filhos, Cauã e Guilherme. Na página oficial da dupla, fãs e internautas deixaram comentários e desejaram forças para a família do cantor.

"Grande colega, companheiro e amigo que, com um sorriso cativante, animou diversos momentos de nossas vidas. Que Deus o receba de braços abertos e conforte sua esposa e seus filhos", diz o comunicado. "Nossas homenagens a quem deixa uma lacuna em nossos corações. A saudade ficará para sempre. Descanse em paz."