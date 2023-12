Cantor gospel, Pedro Henrique começou trajetória musical aos 3 anos

Pedro Henrique morreu nesta quinta-feira, 14, aos 30 anos, durante uma apresentação em Feira de Santana, na Bahia, vítima de um infarto fulminante

Jovem cantor gospel, Pedro Henrique morreu aos 30 anos nesta quinta-feira, 14, enquanto se apresentava em Feira de Santana, na Bahia, vítima de um infarto fulminante. Grande promessa do gênero musical, ele iniciou sua trajetória com apenas 3 anos.

Pedro Henrique nasceu em um lar cristão e não demorou muito para fazer sua primeira apresentação pública . Quando tinha 3 anos, subiu aos palcos pela primeira vez. Apesar da afinidade com a música desde a infância, sua carreira profissional desabrochou em 2015, quando ele tinha 22 anos.

Na época, o artista começou a publicar covers de canções gospel em seu canal do YouTube, que hoje conta com mais de 55 mil inscritos. O talento do jovem chamou atenção de um produtor musical que o incentivou a gravar seu primeiro projeto solo.

Ele chegou a fazer parte de uma banda por cerca de três anos e, então, em 2019, Pedro Henrique deu início a carreira como cantor solo. O músico estava no meio de uma leva de shows para dezembro, com apresentações nos dias 16, 20 e 31, passando por cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, quando passou mal.

O cantor foi atendido rapidamente, porém, não resistiu ao mal súbito. Há menos de dois meses, ele havia celebrado o nascimento de sua filha, Zoe, fruto de seu casamento com a influenciadora Suilan Barreto. Além disso, sua música mais recente havia sido compartilhada há três dias.

Em seu perfil oficial do Instagram, a viúva de Pedro Henrique compartilhou um texto em homenagem ao músico. "Como eu te amo meu amor", começou. "Estou aqui tentando escrever e, como sempre, faltando palavras. Cadê você para me ajudar? Cadê você? Ah, meu amor. Como eu te amo."

CONFIRA FOTOS DO CANTOR GOSPEL PEDRO HENRIQUE: