Antes de morrer, cantor Pedro Henrique comemorou agenda cheia: "Muita expectativa"

O cantor gospel Pedro Henrique compartilhou postagem no Instagram falando sobre ansiedade de encontrar fãs

A morte do cantor gospel Pedro Henrique (30) deixou muitas pessoas abaladas nesta quinta-feira, 14. Alvo de um infarto fulminante durante um show na Bahia, o artista chegou a fazer uma postagem em seu Instagram falando sobre ter uma agenda cheia de eventos para o mês de dezembro.

Na publicação, Pedro compartilhou um registro exibindo a lista de shows que iria fazer por todo o Brasil, incluindo o evento privado o qual foi vítima de uma fatalidade. Na legenda, ele escreveu uma mensagem sobre estar ansioso para encontrar os fãs.

"DEZEMBRO!!! ❤️‍🔥 Último mês do ano, fechando com chave de ouro. Muita expectativa para o que Deus ainda tem reservado para esse tempo. Onde encontro você?", disse ele na legenda.

Poucos dias após o enterro do artista, fãs usaram os comentários para enviar mensagens de conforto. "O homem faz seus planos, mas é o Senhor que determina", disse uma seguidora. "A pergunta final: onde encontro você?? E eu respondo... Nós nos encontramos no céu! Vai em paz", disse outra.

Leia também: Drogas e saúde mental: Entenda o fim do casamento de Luísa Sonza e Whindersson Nunes

"Por mais que sabemos que a morte não é o fim para aqueles que amam a Deus, não tem como não ficar triste com uma notícia dessas , PH era tão novo! Mais Deus sabe de tudo", reagiu um terceiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Henrique (@pedrohenrique.oficial)

PAI FEZ DESABAFO NO PROGRAMA ENCONTRO

O pai do cantor gospel Pedro Henrique, Heleno, enviou um depoimento ao programa Encontro, da Globo, para falar pela primeira vez sobre a morte trágica do filho, que tinha apenas 30 anos de idade e morreu no palco. Ele contou que recebeu a notícia durante a madrugada após ver o filho passar mal em um show na Bahia e ficou desesperado.

"Momento de muita dor. Aconteceu de uma forma muito cruel. A gente estava alegre e de repente viu o filho tombar no palco há quilômetros de distância. Ninguém me falava o que tinha acontecido, o que houve. Entramos no maior desespero. Na madrugada, nós tivemos a fatídica notícia. Até agora estamos aqui esperando para fazer o velório do Pedro”, disse ele.

Então, ele completou: "Ele era um homem digno, pai de família, o melhor filho que alguém poderia ter. Estamos todos consternados. A dor é grande, meu único filho, acabou de ser pai e morreu em cima do palco fazendo aquilo que ele fazia desde os três anos de idade. A dor é grande, só Deus para confortar nossos corações”.