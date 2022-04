Camila Cabello revelou que não estava bem antes da produção de seu novo álbum

Camila contou em entrevista que estava sofrendo de ansiedade antes de começar a produzir seu terceiro álbum

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 21h10

Nesta quinta-feira, 7, Camila Cabello (25) revelou em uma entrevista para um programa de televisão americano que recentemente estava sofrendo de ansiedade.

Antes da produção do seu novo álbum, a cantora revelou que não estava bem. "Eu estava extremamente ansiosa e estava no pior estado de saúde mental", contou a artista.

A ex integrante da banda Fifth Harmony contou que buscou ajuda para tentar se sentir melhor. "Eu fiz uma pausa no início da pandemia. Comecei a fazer terapia, tentando me sentir melhor", disse a dona do hit Havana.

Seu novo álbum, intitulado Familia, também deu uma oportunidade para Camila de se mostrar vulnerável. "Eu apenas vomitei palavras no microfone em forma de melodia. Não fica mais pessoal que isso. Foi tudo fluxo de consciência", revelou Camila.

O terceiro álbum de estúdio de Camila Cabello será lançado nesta sexta-feira, 8, e a cantora também virá ao Brasil performar no festival Rock In Rio.

Camila Cabello cantou sobre o término com Shawn Mendes

O relacionamento de dois anos de Camila Cabello com Shawn Mendes (23) chegou ao fim em novembro do ano passado.

Recentemente, Shawn lançou a música When You're Gone, em que soltava a voz cantando sobre as dores de um término de namoro.

Camila também fez menção ao fim do relacionamento com o cantor em sua música Bam Bam, uma parceira com Ed Sheeran (31).

"Nós éramos crianças no começo/Acho que somos adultos agora/Nunca poderia imaginar ter dúvidas/Mas nem tudo dá certo", canta a ex namorada de Shawn Mendes na canção.