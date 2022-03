Shawn Mendes lança videoclipe de 'When You're Gone'; confira

Lançado na madrugada desta quinta-feira, 31, o videoclipe traz imagens de bastidores de shows e encontros com fãs

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 11h34

Após lançar It'll Be Okay,Shawn Mendes (23) está de volta com When You're Gone, lançada na última quarta-feira, 30.

O videoclipe foi lançado na madrugada desta quinta-feira, 31, e traz imagens em preto e branco de bastidores dos seus shows e encontros com fãs.

Do outro lado, a letra da música fala sobre um relacionamento: "É difícil abrir mão de você. Então estou apenas tentando aguentar firme", diz o cantor.

"Eu preciso aprender a como prosseguir sem você. Estou tentando fingir pra mim mesmo, mas eu realmente não sei como", fala a música.

Shawn Mendes lança videoclipe de 'When You're Gone':