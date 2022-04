Shawn Mendes fala sobre seu relacionamento com Camila Cabello após o término

Shawn Mendes revelou em entrevista que ele e Camila continuam amigos mesmo depois do término

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 20h03

Nesta terça-feira, 5, Shawn Mendes (23) revelou em uma entrevista para uma programa de rádio americano, como está a relação entre ele e a cantora Camila Cabello(25) após o término dos dois.

De acordo com o cantor, o carinho entre a dupla segue mútuo. "(Nós somos) tão amigáveis. Quero dizer, eu amei a Camila primeiro por tantos anos e isso nunca vai mudar", revelou o cantor.

O dono do hit Stitches ainda comentou sobre sua nova música When You're Gone, que em sua letra Shawn fala sobre a dificuldade de um término de relacionamento. "Eu acho que é realmente apenas o processamento e as complexidades disso, as complexidades de saber que algo é melhor e ainda querer segurar", refletiu o cantor.

Shawn Mendes e Camilla Cabello anunciaram o término em novembro de 2021, depois de dois anos de namoro. Alguns meses após a separação, a dupla foi vista passeando com o cachorro que adotaram quando namoravam.

Camila também cantou sobre o término

Em seu lançamento mais recente, Camila Cabello também cantou versos sobre o término do seu relacionamento com Shawn.

Na canção Bam Bam, em parceria com Ed Sheeran, a diva pop canta: "Nós éramos crianças no começo/ Acho que somos adultos agora/ Nunca poderia imaginar ter dúvidas/ Mas nem tudo dá certo".

Camila virá para o Brasil se apresentar no festival Rock In Rio, que anunciou suas últimas atrações nesta terça-feira, 5.