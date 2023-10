Britney Spears volta a dançar com facas e dá aviso após polícia aparecer em sua casa

Depois de ter um perrengue com a polícia em sua casa, Britney Spears volta a surgir com facas, mas dá aviso para os fãs

A cantora Britney Spears voltou a dançar com facas nas redes sociais. Depois de anunciar o lançamento de seu livro de memórias, a estrela apareceu com pouca roupa em um novo vídeo no Instagram.

Nas imagens, ela apareceu fazendo uma dança com facas nas mãos. Porém, ela correu para avisar que as facas são falsas. “Venha, não se preocupe, eu tenho um lar tão acolhedor e convidativo com essas facas falsas”, disse ela na legenda.

O aviso de Britney Spears tem um motivo! Após o primeiro vídeo em que ela apareceu dançando com facas, alguns fãs chamaram a polícia para verificar se estava tudo bem na casa da estrela do pop. O episódio aconteceu no final de setembro deste ano e foi confirmado pelos policiais da região.

O xerife da região, Dean Worthy, falou à CNN norte-americana sobre o ocorrido. “Alguns dizem que isso é ela expressando sua liberdade criativa, e alguns dizem que isso é perigoso e há uma questão de segurança ou saúde mental”, disse ele, que ainda contou que mandou um sargento até a casa da cantora para verificar se ela estava bem. Então, o chefe de segurança da cantora foi o responsável por receber a autoridade e disse que ela está bem e não tem nenhum problema.

Britney Spears contou que já fez aborto

A cantora Britney Spears vai lançar um livro de memórias que promete mexer com o mundo pop internacional por causa de suas revelações. Uma dessas revelações é sobre o relacionamento que viveu com o ator e cantor Justin Timberlake no passado. De acordo com o site da revista People, eles engravidaram e optaram pelo aborto.

Segundo a publicação internacional, Britney engravidou de um filho de Justin quando eles namoraram há cerca de 20 anos. Na época, eles não estavam prontos para se tornarem pais e optaram pelo aborto.

No livro, ela disse: “Justin, definitivamente, não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens”. Então, a artista contou que ele quis que ela tirasse o bebê e ela aceitou. Por enquanto, Justin Timberlake não se pronunciou sobre a revelação feita por Spears.

Vale lembrar que o romance de Britney e Justin durou de 1999 a 2002 - no começo do romance, ela tinha 17 anos e ele estava com 18 anos.