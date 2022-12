Banda 'Preto no Branco' festeja participação no 'Faustão na Band'

Preto no Branco faz participação especial no programa Faustão na Band e também vai cantar na Avenida Paulista no Réveillon

A banda Preto no Branco, formada por Fadi Gonçalves, Luã Freitas e Silas Simões, é uma das atrações do programa Faustão na Band desta quinta-feira, 29. Eles tiveram a chance de participar do quadro 'Na Pista do Sucesso' e cantaram seus maiores sucessos, como 'Ninguém Explica Deus', 'Tá Chorando Por Quê?' e 'Porque Ele Vive'. “Foi uma honra participar do programa ao lado do Faustão, com certeza um sonho se tornando realidade. A energia do público estava incrível e é exatamente essa energia que queremos entregar no Réveillon da Paulista”, disse Fadi.

Além disso, eles também aguardam com ansiedade o show que vão fazer no Réveillon da Paulista, em São Paulo, na noite do dia 31 de dezembro. Eles vão se apresentar no palco que também vai receber Fafá de Belém, Padre Fábio de Melo, Xamã, Tierry, Leonardo e a bateria da Mancha Verde.

Luã Freitas está animado com o show na Avenida Paulista. “Esse final de ano está sendo uma loucura. Participar do Faustão foi incrível e ainda tem o Réveillon na Paulista que vai ser histórico. Somos muito gratos a todas as oportunidades que estão aparecendo. Estamos contando as horas”, disse ele. E Silas Simões completou o amigo. “Nunca pensei que esses sonhos estariam se tornando realidade. Primeiro a felicidade de poder cantar no Faustão. E em seguida, sentir uma honra gigante ao ser o primeiro grupo cristão a se apresentar na Paulista para o Ano Novo. Serão milhões de brasileiros conosco. Vai ser maravilhoso”, declarou.