Atriz confirma vinda de Beyoncé ao Brasil e volta atrás: “Não me escutem”

A atriz e roteirista Issa Rae confirmou em entrevista que Beyoncé viria ao Brasil, mas depois voltou atrás em sua declaração

Nesta segunda-feira, 6, os fãs brasileiros de Beyoncé foram à loucura com uma confirmação de que a cantora estaria vindo ao Brasil em breve. Quem revelou a informação foi a atriz Issa Rae, que voltou atrás na confirmação logo depois de sua fala viralizar.

A atriz que participou do filme “Barbie” foi entrevistada por uma jornalista brasileiro para a divulgação de um novo projeto. “Amamos seu poster da Beyoncé aí atrás”, começou dizendo a atriz na entrevista online com um jornalista.

Issa então pergunta para o jornalista se ele foi à Renaissance World Tour. O comunicador a informa que ela ainda não veio ao país. Foi então que a protagonista e roteirista da série “Insecure” afirmou que a dona do álbum “Lemonade” vem para o Brasil.

“Ela vem no próximo ano. Ela pegou vocês. Ela não vai abandonar vocês”, disse a estrela, dando certeza de que a cantora estará em solo brasileiro em 2024. O jornalista então afirmou que muitos fãs estão esperando pela vinda de Beyoncé ao Brasil. Vale lembrar que Issa é amiga pessoal de Beyoncé.

Após toda a repercussão que a fala de Issa gerou, a atriz se retratou em suas redes sociais. A estrela voltou atrás em sua afirmação e mandou um recado aos fãs brasileiros de Beyoncé por meio de uma mensagem feita por um tradutor online.

“Eu não sei de nada. Não me escutem. Eu sou estúpida. Obrigada, eu te amo”, dizia a mensagem escrita por Issa que foi traduzida automaticamente no computador. No vídeo postado em seus stories, a atriz ainda dizia: “Mensagem para os fãs brasileiros da Beyoncé”.

Os fãs brasileiros de Beyoncé ficaram decepcionados quando a cantora anunciou o fim de sua turnê de seu novo álbum “Renaissance”, que passou pela Europa e Estados Unidos. Um filme com os bastidores da turnê será lançado em dezembro com estreia confirmada em cinemas de diversos países, mas no Brasil, o filme segue sem data de lançamento.

🚨 Em entrevista para o jornalista brasileiro Arth, Issa Rae comentou que a Beyoncé VEM PARA O BRASIL EM 2024! 🇧🇷



“Ela não vai abandonar vocês.” — disse a atriz e também AMIGA da Beyoncé. pic.twitter.com/nubbfy2mVr — Beyoncé Access (@beyonceaccess) November 6, 2023

🚨 Após provavelmente receber um fecho da Beyoncé no WhatsApp, Issa Rae publica story com mensagem para “os fãs brasileiros da Beyoncé”. 🇧🇷 pic.twitter.com/77SBpl19O7 — Beyoncé Access (@beyonceaccess) November 7, 2023

