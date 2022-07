Assumindo a própria carreira, Day e Lara comentam novos desafios: ''Cantar é a parte mais fácil''

A dupla Day e Lara assumiram a gestão das próprias carreiras e confessaram que agora tem novos desafios

A dupla Day (24) e Lara (22) já são um sucesso! Em 2020, as astistas assumiram suas próprias carreiras e agora, em 2022, anunciaram o primeiro projeto em que estão totalmente à frente, o DVD, Respeita As Braba.

"Acredito que o maior desafio hoje é a questão de que além de cantar nós somos nossas próprias empresárias e essa gestão 'caiu no nosso colo' pouco antes da pandemia, sendo consequentemente outro grande desafio: gerir uma carreira em meio a uma crise no mercado", contou Day.

A sertaneja ainda confessa que, após se tornarem empresárias, cantar é o mais fácil de todo o processo: "Subir no palco e cantar acaba sendo a parte mais fácil do nosso trabalho, a transpiração mesmo vem do off, dos bastidores. Mas, ao mesmo tempo que é desafiador, também é muito gratificante poder plantar, colher, ter ideias e ver a execução. Acreditamos que toda dificuldade vem para nos fortalecer e para nos preparar para algo muito maior".

Lara conta que agora elas enxergam o mercado musical totalmente diferente do que elas viam no início da carreira: "A forma que enxergamos o mercado é diferente! Sem romantizar as coisas, mas também sem perder a sensibilidade. Hoje sabemos que não é sobre estar rodando uma turnê de ônibus, mas sim rodando um projeto saudável e autossustentável em que a conta e a planilha se fecha."

"Antes o sonho era ser cantoras e viver disso por ser que a gente ama, no decorrer descobrimos mais um sonho, o de fazer o rolê acontecer sendo a Dayane e Lara gestoras empresárias, além de compositoras de grande parte das nossas músicas. Hoje podemos dizer que Day e Lara é a realidade do nosso sonho e que a cada ano que se passa e a cada projeto que a gente grava, a gente muda, para nossa melhor versão", concluiu Lara.

Comprovando o sucesso da dupla como gestoras, o primeiro single do DVD, Me Trata como Ex, já acumula 2,5 milhões de players apenas no YouTube e possuiu o melhor desempenho das artistas nos últimos anos.

O segundo single do projeto, Dois Solteiros, feito em parceria com Clayton e Romário, também já foi lançado pela dupla e tem tudo para se tornar mais um hit.

O trabalho ainda conta com as participações de Murilo Huff (26), Israel Novaes (32) e Felipe Araújo (27).

