Arthur Aguiar reencontra ex-namorada ao emprestar estúdio de sua casa

Arthur Aguiar recebe ex-namorada famosa em sua casa para ela gravar seu novo projeto musical: 'Ela está aqui'

O ator Arthur Aguiar (34) agitou as redes sociais ao mostrar um reencontro que teve nesta semana. Ele reencontrou a atriz e cantora Lua Blanco (36), com quem atuou na novela Rebelde e também é sua ex-namorada. Os dois posaram juntos nos bastidores de um novo projeto musical dela.

Arthur contou que tem um estúdio em sua casa e Lua pediu o local emprestado para gravar seu novo clipe. Prontamente, ele cedeu o local e os dois puderam se reencontrar após um longo período sem contato. “Acho que vocês vão gostar de ver a gente junto em uma tela de stories. Falei com ela: 'o que você acha da gente gravar uns stories?'. E ela: 'vamos fazer'. Essa pessoa vai gravar umas cenas do clipe dela dentro do estúdio. Tinha muito tempo que a gente não se via. E ela está aqui gravando”, disse ele antes de mostrar Lua.

Por sua vez, Lua mostrou uma selfie deles juntos e disse: “E de repente o destino traz cada um de volta pro stories”.

Vale lembrar que eles atuaram juntos na novela Rebelde entre os anos de 2011 e 2012. Na mesma época, em 2011, eles viveram relacionamento nos bastidores da trama, mas o romance durou apenas sete meses.

Hoje em dia, Arthur Aguiar está solteiro e Lua Blanco namora com o roteirista Leandro Soares há alguns anos.

Nova profissão de Arthur Aguiar

No 'The Noite', apresentador por Danilo Gentilli, Arthur Aguiar contou que está se dedicando a uma nova profissão nos últimos tempos: a pilotagem. "Nem sei se posso falar sobre isso, ainda. Vou me formar agora em abril no curso de pilotagem e tudo leva a crer que vou pilotar e correr em uma dessas categorias de automobilismo", disse ele.

Relembrando algumas das experiências que já teve, ele resolveu inovar mais uma vez. "Já fiz muitas coisas, para muito pouco tempo de vida. E muitas coisas muito legais. Pensei 'por que não usar minha história, sem contar minha história? '. Uso a minha vida para fazer as pessoas pensarem na vida delas", falou sobre inspirar os fãs.