Arthur Aguiar abraça nova profissão: "Nem sei se posso falar sobre isso ainda"

Ator Arthur Aguiar surpreendeu ao dizer que está estudando para novo projeto no 'The Noite'

O ator e campeão do BBB, Arthur Aguiar, contou uma novidade envolvendo seus planos profissionais. Isso porque ele está estudando para abraçar uma nova profissão.

No 'The Noite', apresentador por Danilo Gentilli, ele contou no que está dedicado atualmente: "Nem sei se posso falar sobre isso, ainda. Vou me formar agora em abril no curso de pilotagem e tudo leva a crer que vou pilotar e correr em uma dessas categorias de automobilismo".

Relembrando algumas das experiências que já teve, ele resolveu inovar mais uma vez. "Já fiz muitas coisas, para muito pouco tempo de vida. E muitas coisas muito legais. Pensei 'por que não usar minha história, sem contar minha história? '. Uso a minha vida para fazer as pessoas pensarem na vida delas", falou sobre inspirar os fãs.

Polêmica com Jade Picon no BBB

A richa entre ele e Jade Picon no BBB também voltou à tona na experiência e ele se disse confuso sobre a rivalidade no programa."Eu não entendi o porquê exatamente. Acho que ela tinha uma percepção de que talvez não seria tão legal ela se unir a mim. Não encontrei com ela, nunca a vi. Nunca tivemos a oportunidade de conversar sobre". A influenciadora foi eliminada ao colocá-lo no paredão junto com ela após atender o Big Fone.