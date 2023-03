Após vender catálogo musical por uma fortuna, Justin Bieber estaria pensando em se aposentar

Justin Bieber, de apenas 29 anos, estaria pensando em se aposentar por problemas de saúde e exaustão, relata fonte

O popstar Justin Bieber estaria cogitando a possibilidade de uma aposentadoria precoce, aos 29 anos, após vender seu catálogo musical por US$ 200 milhões - hoje o equivalente a mais de 1 bilhão de reais. Os possíveis planos de aposentadoria do artista foram revelados ao site Radar Online por uma fonte supostamente ligada ao cantor.

“O Justin não tem se sentindo confortável em relação ao mundo já há um tempo, a fama é um fardo para ele”, disse a pessoa creditada pelo Radar Online como “amigo de Bieber”.“Até o terapeuta dele já disse que ele deve deixar a carreira de lado se o que ele faz hoje está o deixando infeliz”, afirmou a fonte do site.

No ano passado, Bieber encerrou sua turnê mundial, ‘Justice World Tour’, após apenas 49 espetáculos de uma série originalmente prevista de 132 shows. Ele atribuiu os cancelamentos a “problemas de saúde e exaustão”.

Outra fonte do Radar Online também ligada ao músico disse: “O Justin acredita que a pressão da indústria musical não faz bem para ele. Ele só quer desaparecer com a [esposa] Hailey e curtir seu dinheiro”.

O cantor ainda não se pronunciou sobre os rumores da suposta aposentadoria. Em setembro do ano passado, após se apresentar no Rock in Rio, o artista canadense já havia relatado “exaustão” e cancelado eventos no Brasil e em outros países.

Em um comunicado sobre a suspensão da turnê em setembro, a equipe do cantor lembrou que no início do ano tornou pública a “batalha” contra a Síndrome de Ramsay-Hunt, que deixou o rosto dele parcialmente paralisado.

Justin Bieber não se manifestou durante briga entre sua esposa e a ex Selena Gomez

No começo do mês, o jornal americano Entertainment Tonight revelou o motivo de Justin Bieber não ter se manifestado sobre desentendimento entre sua esposa Hailey Bieber e sua ex namorada Selena Gomez.

De acordo com uma fonte ouvida pelo jornal dos Estados Unidos, apesar do conflito, a relação entre Justin e Hailey está “boa” e se o cantor se pronunciasse a atenção para o assunto seria ainda maior.

O informante ainda afirmou que o casal não quer continuar com esse “drama repetitivo e em andamento de um relacionamento passado”