Após sentir novas dores, Wesley Safadão é afastado dos palcos: ''Ficará internado''

Em novo comunicado, equipe de Wesley Safadão anunciou afastamento do cantor para cuidar da saúde

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 14h14

O cantor Wesley Safadão (33) não retornará aos palcos como esperado e anunciado pelo seu médico nos últimos dias.

Nesta quarta-feira, 29, a equipe do artista publicou um novo comunicado explicando que mesmo após o procedimento para aliviar dores na coluna, realizado na segunda-feira, 27, ele continua sentindo incômodos e precisará ficar internado para se cuidar intensamente.

"Após sentir novas dores na coluna e dormência nas pernas na manhã desta quarta-feira, 29, Wesley Safadão precisará ser afastado temporariamente dos palcos, por orientação médica", falaram um dia após o doutor comentar que ele poderia fazer apenas um show por noite e com acompanhamento do fisioterapeuta.

A nota ainda explicou o que o cantor tem: "Diagnosticado com uma hernia discal entre a terceira e a quarta vértebra lombar, com estreitamento do canal vertebral e importante compressão dentro deste canal, ele ficará internado para tratamento intenso e permanecerá em repousou até uma nova avaliação médica".

Por fim, a equipe se desculpou com os fãs que esperavam assistir ao ídolo. "Por esse motivo, em respeito a todos que acompanham o seu trabalho e principalmente para preservar sua saúde, os shows agendados até 06 de julho serão cancelados", avisaram. "Agradecemos o carinho e a compreensão de todos e vamos permanecer em oração para sua rápida recuperação e volta aos palcos", finalizaram.

Wesley Safadao é afastado dos palcos; veja o comunicado: